به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از لحظاتی پیش از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در سرزمین‌های شمالی فلسطین اشغالی خبر دادند.

بر اساس گزارش المیادین، تعداد زیادی از موشک‌های حزب‌الله لبنان به سمت مناطق الجلیل شمالی شلیک شده، ولی آژیر خطر در تمامی مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی به گوش می‌رسد.

المیادین تعداد این موشک‌ها را بالغ بر ۲۰ موشک ارزیابی کرده است. رسانه‌های صهیونیستی گزارش می‌دهند که تعدادی از این موشک‌ها در منطقه میرون واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی و در نزدیکی یک مرکز حساس نظامی فرود آمده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، حزب الله لبنان تلاش کرده یک پایگاه جاسوسی در مناطق کوهستانی میرون را با پهپادهای خود هدف قرار دهد.

شبکه الجزیره نیز با اشاره به این حملات گسترده موشکی تاکید کرد که ۳۲ موشک از جنوب لبنان به سمت مواضع صهیونیستی شلیک شده که ۶ فروند از آنها موشک‌های رهگیر کورنت است که به سمت مواضع صهیونیستی در نزدیکی مرزهای لبنان شلیک شده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد آژیر خطر در ۹۴ شهرک و شهر مجاور سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمده است.

همچنین از جنوب لبنان گزارش می‌رسد رژیم صهیونیستی نیز حملات توپخانه‌ای ضد مواضعی در جنوب لبنان را آغاز کرده و حمله گسترده هواپیماهای جنگی در این مناطق افزایش پیدا کرده است.

در پی این حمله ارتش رژیم صهیونسیتی همچنین تعداد بیشتری از مسیرهای مواصلاتی منتهی به سرزمین‌های شمالی را مسدود کرد.