بهره برداری از فاز اول پروژه الیاف شیشه تا پایان سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی صبح شنبه به صورت سرزده از پروژه در حال ساخت الیاف شیشه در خضری بازدید کرد و در جریان آخرین روند اجرای پروژه قرار گرفت.

مرتضی ذاکریان در این بازدید به صورت تلفنی مسایل و مشکلات سرمایه گذار را جویا شد و پیگیری های لازم برای حل موانع و مشکلات را انجام داد.

وی عنوان کرد: کارخانه تولید الیاف شیشه در زمینی به مساحت هشت هکتار در حال احداث است و حجم سرمایه‌گذاری ثابت صورت گرفته توسط سرمایه‌گذار خارجی (چین) برای این واحد تولیدی ۳۰ میلیون دلار است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه ظرفیت تولید سالانه این کارخانه ۱۳۰ هزار تن اعلام شده است، بیان داشت: با بهره برداری از این پروژه در ناحیه صنعتی خضری دشت بیاض، زمینه اشتغال مستقیم ۸۵۰ نفر فراهم می‌شود.

به گفته وی ماده اولیه این واحد تولیدی سیلیس، دولومیت، سولفات سدیم، سنگ آهک و فلدسپات است که عمده این مواد از معادن استان تامین خواهد شد و محصول نهایی آن برای عایق‌های حرارتی مبدل‌ها و تاسیسات حرارتی، کامپوزیت‌ها و سایر صنایع کاربرد دارد.

وی با اشاره به مشکلات سرمایه گذار پروژه در زمینه تامین زیرساخت ها گفت: پیگیری های لازم به منظور تامین دو مگاوات برق مورد نیاز کارخانه در فاز اول پروژه انجام شده و شرکت شهرک های استان و شرکت برق در زمینه تامین این زیر ساخت قول مساعد داده اند.

ذاکریان با بیان اینکه پیگیری ها در زمینه تامین گاز مورد نیاز پروژه نیز در دست اقدام است، گفت: پروژه از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار بود و بنا بر اعلام سرمایه گذار تجهیزات پروژه به زودی وارد استان می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: سرمایه گذار پروژه قول داده در صورت تامین زیرساخت ها فاز اول این پروژه تا پایان امسال به مرحله بهره برداری برسد.