آزادی ۲۵۴۸ زندانی جرایم غیرعمد/ رسیدگی به مشکلات ۱۰ هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۱ دی ماه با اشاره به اینکه سال گذشته به موجب اجرای پویش «بخشش به احترام حاج قاسم سلیمانی» حدود سه هزار زندانی آزاد و ۱۶ محکوم از قصاص رهایی یافتند، به کلیه مقامات و مسؤولان قضائی بهویژه رؤسای دادگستریهای مراکز استانها دستور داد تا همزمان با چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، دیداری عمومی را با مردم و مراجعان به دادگستریها و مراکز قضائی برگزار کنند و در جریان آن دیدار، در چارچوب موازین و مقدورات قانونی، نسبت به رفع مسائل قضائی و حقوقی مردم همت گمارند.
در همین راستا، رئیس قوه قضائیه شخصاً با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مراجعان به دستگاه قضائی و همچنین آسیبشناسی روندها و رویههای موجود در واحدهای قضائی، با تعدادی از مراجعان و تظلمخواهان از جمله برخی از خانوادههای معظم شهدا، دیدار کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.
رئیس عدلیه در خلال این دیدار بار دیگر خطاب به مقامات قضائی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آنها در چارچوب قانون را در زمره اولویتهای کاری خود بگنجانند و در برگزاری دیدارهای مردمی و حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه استمرار و مداومت داشته باشند.
بر همین اساس، دادگستریها استانها موضوع برگزاری میزهای خدمت قضائی را در دستور کار قرار دادند و به مشکلات مردم در محل دادگستریها و یا مساجد و مصلاهای شهرها، رسیدگی کردند.
با اقدامات انجام شده مسئولان قضائی سراسر کشور با برپایی میز خدمت به مشکلات ۱۰ هزار و ۱۱ نفر رسیدگی کردند.
آزادی ۲۵۴۸ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندانهای کشور
همچنین؛ همزمان با چهارمین سالگرد شهادت سردار سرافراز شهید حاج قاسم سلیمانی مراسم آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی از طریق اخذ رضایت شکات، کمکهای خیرین و استفاده از ارفاقات قانونی برگزار و درمجموع تعداد ۲۵۴۸ از زندانهای سراسر کشور آزاد شدند.
در این اقدام که به صورت جهادی و با تشکیل کمیتههای صلح و سازش و هماهنگی با مراجع قضائی صورت گرفت، گروهی از محکومان واجد شرایط که به دلیل عجز از پرداخت بدهی در زندان حضور داشتند با کمکهای خیرین و یا گذشت شکات از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند و تعداد کثیری از زندانیان نیز با بهرهمندی از ارفاقات قانونی نیز مشمول آزادی شدند.
شایان ذکر است با توجه به اقدامات گسترده و همدلی و همراهی مردمی پیشبینی میشود طی روزهای آینده آمار این آزادیها بیشتر شود.
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