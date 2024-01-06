فرصت خوبی برای توسعه اقتصاد دریا محور در استان بوشهر فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده صبح شنبه در نمایشگاه تخصصی صنایع دریایی و دریانوردی اظهار کرد: استان بوشهر در عرصههای مختلف دارای ظرفیتهای فراوانی است که از جمله میتوان به صنایع دریایی و عرصه نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرد.
وی از توسعه اقتصاد دریامحور در استان بوشهر به عنوان یک اولویت مهم یاد کرد و ادامه داد: استان بوشهر در عرصه شناورسازی و سازههای دریایی دارای ظرفیتهای مهمی است.
استاندار بوشهر اضافه کرد: بوشهر یک استان دریایی است و در آن بزرگترین شرکتهای تولیدی صنایع دریایی شکل گرفته و بزرگترین سکوهای فراساحل در استان بوشهر از جمله پارس جنوبی و فلات قاره است.
وی با اشاره به ظرفیت مهم استان در تولید محصولات مختلف در عرصههای فراساحل، خاطرنشان کرد: صدها چاه نفت، گاز در حوزه دریایی استان بوشهر قرار دارد، چندین شرکت بزرگ کشتیرانی محمولهها و محصولات تولیدی استان بوشهر در حوزه نفت، گاز پتروشیمی، میعانات گازی بارگیری و حمل و نقل میکنند.
محمدیزاده بوشهر را یک استان پر حمل و نقل دریایی دانست و بیان کرد: بزرگترین کارخانه و کارگاههای ساخت شناور در استان بوشهر قرار دارد و این استان بزرگترین تولیدکننده شناورهای سنتی چوبی و فایبرگلاس، آلومینیومی و فولادی در کشور است.
وی با بیان اینکه بزرگترین مجموعه صنایع دریایی و کارخانه شناورسازی و کشتیسازی در استان بوشهر شکل گرفته است، گفت: مراکز آموزش عالی در حوزه دریایی در این استان فعال است اینها همه ظرفیتهایی است که امکان یک مزیت توسعه اقتصاد دریامحور در حوزه صنایع دریایی فراهم کرده است.
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