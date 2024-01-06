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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۱

استاندار بوشهر:

فرصت خوبی برای توسعه اقتصاد دریا محور در استان بوشهر فراهم است

فرصت خوبی برای توسعه اقتصاد دریا محور در استان بوشهر فراهم است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: فرصت خوبی برای توسعه اقتصاد دریا محور در استان بوشهر فراهم است و باید از ظرفیت‌های موجود در این زمینه استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح شنبه در نمایشگاه تخصصی صنایع دریایی و دریانوردی اظهار کرد: استان بوشهر در عرصه‌های مختلف دارای ظرفیت‌های فراوانی است که از جمله می‌توان به صنایع دریایی و عرصه نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرد.

وی از توسعه اقتصاد دریامحور در استان بوشهر به عنوان یک اولویت مهم یاد کرد و ادامه داد: استان بوشهر در عرصه شناورسازی و سازه‌های دریایی دارای ظرفیت‌های مهمی است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: بوشهر یک استان دریایی است و در آن بزرگترین شرکت‌های تولیدی صنایع دریایی شکل گرفته و بزرگترین سکوهای فراساحل در استان بوشهر از جمله پارس جنوبی و فلات قاره است.

وی با اشاره به ظرفیت مهم استان در تولید محصولات مختلف در عرصه‌های فراساحل، خاطرنشان کرد: صدها چاه نفت، گاز در حوزه دریایی استان بوشهر قرار دارد، چندین شرکت بزرگ کشتیرانی محموله‌ها و محصولات تولیدی استان بوشهر در حوزه نفت، گاز پتروشیمی، میعانات گازی بارگیری و حمل و نقل می‌کنند.

محمدی‌زاده بوشهر را یک استان پر حمل و نقل دریایی دانست و بیان کرد: بزرگترین کارخانه و کارگاه‌های ساخت شناور در استان بوشهر قرار دارد و این استان بزرگترین تولیدکننده شناورهای سنتی چوبی و فایبرگلاس، آلومینیومی و فولادی در کشور است.

وی با بیان اینکه بزرگترین مجموعه صنایع دریایی و کارخانه شناورسازی و کشتی‌سازی در استان بوشهر شکل گرفته است، گفت: مراکز آموزش عالی در حوزه دریایی در این استان فعال است اینها همه ظرفیت‌هایی است که امکان یک مزیت توسعه اقتصاد دریامحور در حوزه صنایع دریایی فراهم کرده است.

کد مطلب 5986800

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    نظرات

    • محمد IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      0 0
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      تمام ایران سرای من است.

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