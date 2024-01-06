فرود اضطراری بوئینگ ۷۳۷ پس از کنده شدن درب خروجی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای‌نیوز، به‌دنبال وقوع سانحه هوایی و کنده شدن بخشی از بدنه هواپیمای در حال پرواز متعلق به خطوط هوایی آلاسکا، این شرکت تمام هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷-۹ مکس را زمین‌گیر کرد.

تصاویر و ویدئوهایی که مسافران این پرواز به اشتراک گذاشته‌اند، حفره‌ای در بدنه هواپیما و نزدیک به صندلی مسافران که با ماسک اکسیژن نظاره‌گر این صحنه هولناک هستند را نشان می‌دهد.

این هواپیمای بوئینگ حدوداً ۶ دقیقه بعد از بلندشدن از باند فرودگاهی در ایالت اورگان، پس از رسیدن به ارتفاع ۱۶ هزار فوتی (حدود ۵ کیلومتری) منحرف شد و چند دقیقه بعد در فرودگاه بین‌المللی پروتلند مجبور به فرود اضطراری شد.

شرکت آلاسکا اعلام کرده است که تمام ۱۷۴ سرنشین این هواپیما و ۶ خدمه آن به سلامت به زمین نشسته‌اند.

سازمان هوانوردی فدرال آمریکا نیز مدعی شد که هواپیمای بوئینگ ۷۳۷-۹ مکس، همین ۲ ماه پیش از خط مونتاژ بیرون آمده و تاییدیه گرفته است و از زمان شروع به کار در ۱۱ نوامبر، ۱۴۵ پرواز انجام داده است.