فرود اضطراری بوئینگ ۷۳۷ پس از کنده شدن درب خروجی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکاینیوز، بهدنبال وقوع سانحه هوایی و کنده شدن بخشی از بدنه هواپیمای در حال پرواز متعلق به خطوط هوایی آلاسکا، این شرکت تمام هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷-۹ مکس را زمینگیر کرد.
تصاویر و ویدئوهایی که مسافران این پرواز به اشتراک گذاشتهاند، حفرهای در بدنه هواپیما و نزدیک به صندلی مسافران که با ماسک اکسیژن نظارهگر این صحنه هولناک هستند را نشان میدهد.
این هواپیمای بوئینگ حدوداً ۶ دقیقه بعد از بلندشدن از باند فرودگاهی در ایالت اورگان، پس از رسیدن به ارتفاع ۱۶ هزار فوتی (حدود ۵ کیلومتری) منحرف شد و چند دقیقه بعد در فرودگاه بینالمللی پروتلند مجبور به فرود اضطراری شد.
شرکت آلاسکا اعلام کرده است که تمام ۱۷۴ سرنشین این هواپیما و ۶ خدمه آن به سلامت به زمین نشستهاند.
سازمان هوانوردی فدرال آمریکا نیز مدعی شد که هواپیمای بوئینگ ۷۳۷-۹ مکس، همین ۲ ماه پیش از خط مونتاژ بیرون آمده و تاییدیه گرفته است و از زمان شروع به کار در ۱۱ نوامبر، ۱۴۵ پرواز انجام داده است.
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