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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۷

رییس ستاد اقامه نماز کشور تاکید کرد؛

استفاده از ظرفیت سی امین اجلاس نماز برای تشکیل نهضت قرائت قرآن

استفاده از ظرفیت سی امین اجلاس نماز برای تشکیل نهضت قرائت قرآن

زنجان- رییس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه خداوند نماز را نازل کرد تا قرائت قرآن از مهجوریت خارج شود، گفت: از سی امین اجلاس سراسری نماز برای تشکیل نهضت قرآن استفاده شود. 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی ظهر شنبه در آئین آغاز به کار سی امین اجلاس سراسری نماز، گفت: باید از خود سوال کنیم چند نماز خوان تربیت کردیم.

وی با اشاره به نمازخانه‌های ساخته شده و نمازخانه مدارس اشاره کرد و گفت: خداوند نماز را نازل کرد تا قرآن از مهجوریت خارج شود.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور به مهجوریت قرآن کریم اشاره کرد و گفت: در آستانه ماه رجب قرار داریم روزانه با قرائت یک صفحه قرآن به این مهم توجه کنیم.

حجت الاسلام قرائتی ادامه داد: عده‌ای نمی‌توانند قرآن بخوانند و عده‌ای که می‌خوانند نیز معنی آن را نمی‌دانند، گفت: برنامه ریزی کنیم تا نهضت قرآن را راه اندازی کنیم، در هیأت و سخنرانی‌ها بخشی را برای تفسیر قرآن اختصاص دهیم.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور افزود: تفسیر نمونه گنجینه ارزشمندی است که به زبان‌های مختلف ترجمه شده است و از این گنجینه برای تفسیر قرآن برای همه بالاخص دانشجویان در دانشگاه‌ها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه قرائت و تفسیر قرآن در دستگاه‌های اجرایی جدی گرفته شود، گفت: روحانیون بخشی از منبر خود را به تفسیر قرآن اختصاص دهند.

حجت الاسلام قرائتی با تاکید بر اینکه در سخنرانی‌ها نیز بخشی از سخنان خود را به قرائت و تفسیر یک آیه از قرآن اختصاص دهید، گفت: در سی امین اجلاس سراسری نماز می‌توانیم برای تشکیل نهضت قرآن تصمیم بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: همگی همت کنیم تا نهضت قرآن تشکیل شود و در جلسات تفسیر قرآن داشته باشید.

کد مطلب 5987009

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