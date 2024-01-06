پویش ملی سلامت در البرز تا ۳۰ دی ماه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهرام صیادی عنوان کرد: البرز نشینان تا ۳۰ دی ماه فرصت دارند جهت اطلاع از وضعیت فشار خون و دیابت خود به نزدیک ترین مرکز بهداشتی محل سکونتشان مراجعه کنند و از خدمات رایگان پویش ملی سلامت بهره مند شوند.
وی افزود: از ابتدای پویش تاکنون بیش از ۱ میلیون و ۲۳۸ هزار نفر در غربالگری این دو بیماری خطرناک شرکت کردند که از این تعداد بیش از ۷۶ هزار نفر با سابقه فشار خون بالا، بیش از ۱۸ هزار نفر مشکوک به فشار خون بالا، بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ نفر مشکوک به دیابت، بیش از ۲۹۷ هزار نفر در مرحله پیش فشار خون و بیش از ۵۶ هزار نفر در مرحله پیش دیابت شناسایی شدهاند.
صیادی گفت: این طرح برای گروه هدف جمعیت بالای ۱۸ سال در استان البرز که نزدیک به ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر برآورد میشود، اجرا میشود. علاوه بر ۳۴۵ پایگاه و مرکز بهداشتی و ۲۱ بیمارستان در استان، تیمهای سیار نیز برای اجرای این پویش در نظر گرفته که تاکنون به سه هزار مکان تجمعی مانند ادارات، مساجد، ورزشگاهها و … برای غربالگری اعزام شدهاند.
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