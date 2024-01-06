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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۹

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز:

پویش ملی سلامت در البرز تا ۳۰ دی ماه تمدید شد

پویش ملی سلامت در البرز تا ۳۰ دی ماه تمدید شد

کرج- رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از تمدید اجرای پویش ملی سلامت در این استان تا ۳۰ دی ماه خبر داد و گفت: البرزنشینان در این طرح می‌توانند وضعیت فشار خون و دیابت خود را بررسی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهرام صیادی عنوان کرد: البرز نشینان تا ۳۰ دی ماه فرصت دارند جهت اطلاع از وضعیت فشار خون و دیابت خود به نزدیک ترین مرکز بهداشتی محل سکونتشان مراجعه کنند و از خدمات رایگان پویش ملی سلامت بهره مند شوند.

وی افزود: از ابتدای پویش تاکنون بیش از ۱ میلیون و ۲۳۸ هزار نفر در غربالگری این دو بیماری خطرناک شرکت کردند که از این تعداد بیش از ۷۶ هزار نفر با سابقه فشار خون ‏بالا، بیش از ۱۸ هزار نفر مشکوک به فشار خون بالا، بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ نفر مشکوک به دیابت، بیش از ۲۹۷ هزار نفر در مرحله پیش فشار خون و بیش از ۵۶ هزار نفر در مرحله پیش دیابت شناسایی شده‌اند.

صیادی گفت: این طرح برای گروه هدف جمعیت بالای ۱۸ سال در استان البرز که نزدیک به ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اجرا می‌شود. علاوه بر ۳۴۵ پایگاه و مرکز بهداشتی و ۲۱ بیمارستان در استان، تیم‌های سیار نیز برای اجرای این پویش در نظر گرفته که تاکنون به سه هزار مکان تجمعی مانند ادارات، مساجد، ورزشگاه‌ها و … برای غربالگری اعزام شده‌اند.

کد مطلب 5987342

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