پویش ملی سلامت در البرز تا ۳۰ دی ماه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهرام صیادی عنوان کرد: البرز نشینان تا ۳۰ دی ماه فرصت دارند جهت اطلاع از وضعیت فشار خون و دیابت خود به نزدیک ترین مرکز بهداشتی محل سکونتشان مراجعه کنند و از خدمات رایگان پویش ملی سلامت بهره مند شوند.

وی افزود: از ابتدای پویش تاکنون بیش از ۱ میلیون و ۲۳۸ هزار نفر در غربالگری این دو بیماری خطرناک شرکت کردند که از این تعداد بیش از ۷۶ هزار نفر با سابقه فشار خون ‏بالا، بیش از ۱۸ هزار نفر مشکوک به فشار خون بالا، بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ نفر مشکوک به دیابت، بیش از ۲۹۷ هزار نفر در مرحله پیش فشار خون و بیش از ۵۶ هزار نفر در مرحله پیش دیابت شناسایی شده‌اند.

صیادی گفت: این طرح برای گروه هدف جمعیت بالای ۱۸ سال در استان البرز که نزدیک به ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اجرا می‌شود. علاوه بر ۳۴۵ پایگاه و مرکز بهداشتی و ۲۱ بیمارستان در استان، تیم‌های سیار نیز برای اجرای این پویش در نظر گرفته که تاکنون به سه هزار مکان تجمعی مانند ادارات، مساجد، ورزشگاه‌ها و … برای غربالگری اعزام شده‌اند.