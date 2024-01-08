خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، حامد عرب زاده؛ جزیره خارگ دارای شرایط خاص جغرافیایی است و به همین دلیل مسایل و مشکلات و چالش‌های متفاوتی دارد.

این جزیره در حوزه درمان در سال‌های گذشته با مشکلات فراوانی مواجه بوده است؛ نبود امکانات و زیرساخت‌های درمانی از یک سو و از سوی دیگر پرداخت هزینه‌های درمانی از مهمترین چالش‌ها در حوزه درمان برای اهالی جزیره خارگ بوده است.

با اقدامات صورت گرفته در حوزه زیر ساختی بیمارستان خلیج فارس جزیره خارگ تا حدود زیادی تکمیل شده است و نیازها به زیرساخت‌های درمانی در این جزیره تا حدودی برطرف شده است.

جزیره خارگ به واسطه صنعتی بودن و حضور شرکت‌های مختلف سهم قابل توجهی را در درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی دارد، به طوری که این سازمان از قریب به ۳۰ هزار بیمه شده مستقیم و غیرمستقیم در این جزیره درآمد دارد.

این در حالی است که بیمه شدگان تأمین اجتماعی در شهرهای بزرگ از بهترین امکانات و خدمات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی استفاده می‌کنند و سازمان تأمین اجتماعی در بسیاری از شهرها که حتی افراد بیمه شده کمتری نسبت به خارگ دارند ارتقای درمانگاه‌ها و افزایش خدمات خود را دنبال می‌کند.

دنبال بهبود ارایه خدمات درمانی هستیم

بخشدار ویژه خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت در بخش ویژه خارگ در ۲ سال اخیر توسعه خدمات درمانی و بهبود مستمر شرایط با استفاده از ظرفیت‌های موجود در بیمارستان و درمانگاه‌ها بوده است.

محمدرضا دشتی زاده افزود: با همگرایی و هم افزایی صورت پذیرفته از طریق هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین پیگیری مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان خدمات درمانی سرپایی از جمله ویزیت سرپایی پزشکان، خدمات آزمایشگاهی، خدمات رادیولوژی و سی تی اسکن در بیمارستان صنعت نفت و مرکز جامع سلامت رایگان خواهد شد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی خدمات سرپایی گران قیمت هستند این خدمت موجب خواهد شد تا بیمار دغدغه پرداخت در خدمات سرپایی را نداشته باشد و چتر حمایتی برای افراد کم درآمد بهتر خواهد شد.

وی ادامه داد: همه توان و ظرفیت را در جزیره خارگ به کار خواهیم گرفت تا خدمات مناسب درمانی و بهداشتی به مردم ارایه شود تا شاهد بهبود وضعیت سلامت باشیم.

حذف فرانشیز خدمات سرپایی

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر در خصوص حذف فرانشیز خدمات سرپایی بیمه‌شدگان جزیره خارگ نیز اظهار داشت: به دلیل اینکه تملک زمین به منظور احداث درمانگاه ملکی در جزیره خارگ امکان پذیر نبود، طرح پیشنهادی مدیریت درمان استان مبنی بر حذف پرداخت سهم بیمار در خدمات سرپایی از سوی سازمان مرکزی مورد موافقت قرار گرفت.

حسن اسماعیلی افزود: این طرح به‌زودی اجرایی خواهد شد و بر اساس آن کل فرانشیز سهم بیمار بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در بیمارستان خلیج‌فارس و مرکز خدمات سلامت دانشگاهی مستقر در جزیره خارگ بابت ویزیت سرپایی پزشکان و خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی و سی‌تی‌اسکن طبق تعرفه بخش دولتی توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

اسماعیلی گفت: پیش از این و در جهت رفاه حال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی جزیره خارگ طرح حذف فرانشیز خدمات بستری نیز اجرایی شده است.

انتظار می‌رود با همراهی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط در حوزه درمان، خدمات دهی در این حوزه به مردم جزیره خارگ بهبود یافته و مردم برای مسایل درمانی خود شاهد دریافت خدمات بیشتر و بهتری باشند.