به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سلیمانی در این زمینه افزود: این پرندگان مهاجر که بیشتر از خانواده انواع اردک‌ها هستند، همزمان با کاهش دمای هوا، از تالاب‌ها و مناطق شمالی به منظور استراحت و تغذیه به این منطقه مهاجرت کردند.

وی اظهارکرد: با توجه به اینکه آب تالاب یوسف‌کند» از رودخانه و سد مهاباد تأمین می‌شود و سد انحرافی در این مسیر قرار دارد، آب آن در طول سال خشک نمی‌شود و به همین دلیل از تغذیه کافی برای پرندگان آبزی و کنارآبزی برخوردار است.

وی گفت: با توجه به کاهش دمای هوا در مناطق شمال و خشک شدن تعدادی از تالاب‌های منطقه پیش‌بینی می‌شود تعداد و گونه‌های پرندگان مهاجر در این تالاب طی روزهای آینده افزایش چشمگیری پیدا کند.

سلیمانی، از گردشگران و دوستداران طبیعت خواست در این فصل که تالاب یوسف‌کند به مأمنی برای پرندگان مهاجر در منطقه تبدیل شده است از هر گونه آسیب زدن به پرندگان و حتی تغذیه آنها خودداری کنند و در صورت مشاهده افراد سودجو و متخلف در حاشیه این تالاب مأموران یگان حفاظت این اداره را آگاه سازند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد اضافه کرد: تالاب یوسف‌کند به دلیل وجود نیزارهای حاشیه آن در طول سال محلی برای لانه‌سازی و جوجه‌آوری پرندگان بومی از جمله خوتکا، آبچلیک، چوب‌پا، کاکایی و سایر گونه‌های آبزی و کنار آبزی است.

تالاب یوسف‌کند (حسن‌خان) مهاباد، با بیش از ۳۷ هکتار مساحت یکی ازتالاب های زمستان گذران پرندگان در این شهرستان است که در پنج کیلومتری مهاباد در نزدیکی روستایی به همین نام قرار دارد.