ایجاد اشتغال برای ۵۰ زن سرپرست خانوار در رزن

رضا صادقی مصور در گفتگو با خبرنگار مهر، توانمندسازی مددجویان را یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این نهاد برشمرد و گفت: مشکل فقر و تأمین معیشت خانواده‌های نیازمند باید از طریق ایجاد اشتغال برای نیازمندان و رسیدن آنها به استقلال و خودکفایی به‌صورت ریشه‌ای مرتفع شود.

رئیس کمیته امداد شهرستان رزن اعلام داشت: در حال حاضر ۷۲ درصد از زنان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهرستان رزن، بانوان هستند که سرپرستی ۷۰۰ خانواده را عهده‌دار هستند.

وی اشاره کرد: افزایش اعتمادبه‌نفس و ارتقا سطح زندگی از جمله اهداف فرایند توانمندسازی است که در این زمینه همکاران امداد ضمن حفظ کرامت زنان و دختران سرپرست خانوار، به آنها می‌آموزند که چگونه با شناسایی تمامی منابع موجود استعدادهای خود و اعضای خانواده را شکوفا نموده و در جهت بهره‌برداری اقتصادی آن را توسعه دهند.

صادقی مصور اظهار داشت: در ۹ ماه نخست با مبلغ ۵ میلیارد تومان برای ۵۰ زن سرپرست خانوار ایجاد اشتغال شده است.