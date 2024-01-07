تیپ گولانی را بهتر بشناسیم؛ از تاریخ سیاه تأسیس تا تمایز اطلاعاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری الجزیره در گزارشی مفصل به بررسی تیپ ویژه ارتش رژیم صهیونیستی یعنی تیپ گولانی پرداخت که به تازگی عقبنشینی خود از نوار غزه در پی عدم تحقق اهداف نظامی رژیم صهیونیستی از این جنگ را اعلام کرد.
گولانی یک تیپ ویژه پیاده است که در سال ۱۹۴۷ تأسیس شده و وابسته به لشکر ۳۶ ارتش رژیم صهیونیستی و فرماندهی شمالی ارتش این رژیم است. گولانی تنها تیپی است که از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی تشکیل شده و همچنان به عملیات و فعالیتهای خود ادامه میدهد. این تیپ در روند تأسیس رژیم صهیونیستی موسوم به نکبت در سال ۱۹۴۸ حضور داشته و جنایتهای بسیار زیادی در آن مرتکب شده است. علاوه بر اینکه در تمامی جنگهای نظامی رژیم صهیونیستی ضد کشورهای عربی و فلسطینیان نیز حضور داشته است.
تازهترین حضور نظامی این تیپ در عملیات طوفان الاقصی است که رژیم صهیونیستی آن را با عنوان جنگ «شمشیرهای آهنین» میشناسد. در این جنگ اما تیپ گولانی بعد از ۶۰ روز جنگ در نوار غزه و در حالی که تلفات بسیار سنگینی متحمل شده بود، مجبور به عقبنشینی از غزه شد. الجزیره در ادامه به بررسی جزئیات بیشتری از این تیپ و عملیاتها و جنایتهای آن در طول تاریخ موجودیتش پرداخته است.
نامگذاری تیپ
نام این تیپ برگرفته از بلندیهای اشغالی جولان است، چرا که مهمترین مأموریتی که از همان ابتدا بر دوش این تیپ قرار داده شده بود، متمرکز بر مرزهای سوریه با فلسطین اشغالی بود. نماد تیپ گولانی درختی با ریشههای بلند همراه با زمینه زرد رنگ است که مؤسسان آن به وسیله آن تلاش داشتند ریشههای عمیق این تیپ را نشان دهند! وجود درخت نیز به این علت بود که تشکیل دهندگان این تیپ معمولاً از کشاورزان مهاجر بودند. درخت مذکور به نظر میرسد درخت زیتون باشد.
یوم تاف حزان سرهنگ ارتش رژیم صهیونیستی در این رابطه میگوید که انتخاب درخت زیتون به علت امتداد ریشههای آن در خاک و سبز بودن برگهای آن در تمام طول سال است. رنگ سبز این درخت نمادی از بلندیهای سرسبز الجلیل و رنگ زرد آن نماد صحرای النقب است که تیپ مذکور در سال ۱۹۴۸ درگیریهای زیادی در آنجا داشت. در واقع صهیونیستها در نامگذاری این تیپ نیز بهسان دیگر تاریخ سازیهای جعلی خود عمل کرده و نشانههای تاریخ فلسطین را به سرقت بردهاند.
بر اساس مطالبی که در سایت عبری زبان ارتش رژیم صهیونیستی منتشر شده، تیپ گولانی شامل ۴ گردان است که عبارتند از:
گردان هبوکیم هراشون
این گردان در سال ۱۹۴۷ تأسیس شده و زیر نظر فرماندهی تیپ پنجم که نام قبلی تیپ جفعاتی بود، فعالیت میکرد. بعد از انحلال این تیپ در سال ۱۹۵۷، گردان مذکور به تیپ گولانی پیوست و شماره آن به گردان شماره ۵۱ تغییر کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی گردان هبوکیم هراشون را در سال ۱۹۴۸ برای جلوگیری از پیشروی ارتش مصر به صحرای النقب فرستاد و در آن زمان این گردان موفق به نفوذ در خطوط دفاعی ارتش مصر شد. نماد این گردان همان درخت تیپ گولانی است که در وسط آن یک شمشیر دو لبه که نمادی از روح مبارزاتی این گردان است، وجود دارد.
گردان باراک
این گردان با شماره ۱۲ در روز ۲۲ فوریه سال ۱۹۴۸ تاسیس شد. نام این گردان برگرفته از نام باراک بن ابینوعم است، نامی که در کتب دینی صهیونیستها دیده میشود. رژیم صهیونیستی به این ترتیب تلاش داشت ریشههای مذهبی برای ارتش خود دست و پا کرده و آنها را به دوران حاکمیت پادشاهان کنعانی مرتبط کند. این گردان در تمامی مبارزات تیپ گولانی از سال ۱۹۴۸ تاکنون حضور داشته است.
گردان گدعون
این گردان با شماره ۱۳ در روز ۲۲ فوریه سال ۱۹۴۸ تاسیس شد، نام این گردان نیز برگرفته از اسامی موجود در کتب مقدس یهودیان است. گدعون در تورات قاضی است که فرماندهی ارتش و دفاع از یهودیان و نجات دادن آنها از دست پادشاهان مدینی را بر عهده داشته است. این گردان در تعدادی از درگیریهای رژیم صهیونیستی از زمان نکبت تاکنون حضور داشته است.
گردان جاسوسی
این گردان با شماره ۶۳۱ شناخته میشود و در تیپ گولانی نام مشخصی برای آن ذکر نشده است. این گردان در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد و از آن زمان تاکنون در تمامی مبارزات تیپ گولانی حضور داشته است. به ادعای ارتش رژیم صهیونیستی عضویت در این گردان مستلزم گذراندن مجموعه زیادی از آزمونها و ارزیابیهای دشوار جسمی و عقلی است تا نظامیانی که بیشترین شایستگی را دارند، در این گردان عضویت داشته باشند. ماموریتهای این گردان همواره محرمانه است.
نظامیان این گردان دوره آموزشی به مدت ۱۴ ماه را پشت سر میگذرانند که ۴ ماه آن آموزش مقدماتی و سه ماه آموزش پیشرفته در پایگاه هوایی گولانی و ۷ ماه آموزش ویژه در منطقه آتش ۱۰۰ است. آموزشهای پیشرفته شامل پرواز و دریانوردی و چتربازی وجاسوسی و … است.
لباسهای عناصر تیپ
نظامیان تیپ اول در سال ۱۹۴۸ مانند دیگر افراد ارتش کلاهی بر سر میگذاشتند که برگرفته از کلاه ارتش فرانسه بود. این کلاهها از سوی یک کلاهساز یهودی در آمریکا به ارتش هدیه داده شده بود و در داخل کلاه نیز این موضوع درج شده بود. این کلاهها دو سال در ارتش استفاده شد، اما بعدها تمامی کلاههای موجود در ارتش رژیم صهیونیستی به رنگ زیتونی تغییر پیدا کرد.
بعد از شکست ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ سال ۱۹۶۷، فرماندهی تیپ گولانی و نظامیان آن تمایل داشتند کلاهی متفاوت از دیگر گروههای ارتش بر سر بگذارند، به همین علت لباس رسمی آنها از رنگ زیتونی به خالدار تغییر پیدا کرد. نظامیان گولانی حتی خواستار تمایز کلاه نظامی خود با دیگر یگانهای ارتش بودند که این موضوع نیز در مارس ۱۹۷۶ مورد موافقت قرار گرفت و رنگ قهوهای برای کلاه آنها انتخاب شد. نظامیان تیپ گولانی در مراسم ویژهای در آوریل سال ۱۹۷۶ کلاه جدید خود را بر سر گذاشتند. نظامیان این تیپ از کفشهای مشکی رنگ منقش به نماد تیپ استفاده میکنند.
تاریخ تیپ
این تیپ در روز ۲۲ فوریه ۱۹۴۸ به دست دیوید بن گوریون اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاسیس شد. تاسیس این تیپ بعد از انحلال تیپ لیفانونی بود که قبل از آن در مرزهای لبنان مبارزه میکرد و با انحلال آن دو تیپ گولانی و تیپ کرملی تاسیس شد. مرکز ماموریتهای گولانی در دشتها و ارتفاعات الجلیل بود و تعدادی از نظامیان هاگانا و ساکنان شهرکهای صهیونیست نشین و نظامیانی از بخشهای مختلف سرزمینهای اشغالی به این تیپ پیوستند.
در قسمت بعدی این گزارش به بررسی عملیاتهایی که تیپ گولانی در آن شرکت کرده و جنایتهای این تیپ تا زمان شکست در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ در غزه میپردازیم.
ادامه دارد...
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