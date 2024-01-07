۱۰۴۰ چادر در اردوگاه پناهجویان روهینگیایی در بنگلادش خاکستر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر وقوع آتش سوزی در اردوگاه پناهجویان روهینگیایی در منطقه کاکس بازار واقع در بنگلادش، ۱۰۴۰ چادر تبدیل به خاکستر شد.

«آتیش چاکما» معاون رئیس اداره آتش نشانی کاکس بازار در گفتگو با خبرگزاری آناتولی در این ارتباط اعلام کرد که به منطقه، ۸ تیم آتش‌ نشانی اعزام شده و تلفات جانی تا کنون گزارش نشده است.

محمد رضوان خان، مسلمان روهینگیایی که بستگان او در آتش سوزی آسیب دیده‌ اند، گفت که ابتدا گزارش شده بود که بیش از ۱۲۰۰ چادر سوخته و حدود ۶ هزار پناهجو نیز بی‌ خانمان شده‌ اند؛ اما بعداً عدد ۱۰۴۰ تایید شد.

وی در ادامه علت این حادثه را خرابکاری دانست و افزود که برخی گروه‌های شورشی میانماری تلاش می کنند در اردوگاه‌ های پناهجویان حاکمیت برقرار کنند.

سامسود دوزا معاون کمیساریای امداد و بازگشت پناهجویان نیز تصریح کرد که در محل حادثه بازرسی انجام داده اند و برای تامین سرپناه، غذا و پوشاک برای پناهجویان تلاش می‌ کنند.

تا کنون مقامات بنگلادش هم در این خصوص اظهارنظری نکرده اند.

مسلمانان روهینگیا که با تصویب قانونی توسط دولت میانمار در سال ۱۹۸۲ حقوق شهروندی خود را از دست داده و یک اقلیت مسلمان بدون تابعیت در میانمار شدند، سرانجام از سوی ارتش میانمار در ۲۵ آگوست سال ۲۰۱۷ مورد حملات شدیدی قرار گرفتند.

ارتش میانمار و بوداییان افراطی به بهانه واهی حمله به پاسگاه‌های مرزی این کشور در ایالت راخین، حملات پاکسازی قومی علیه مسلمان روهینگیا را آغاز کردند. در این حملات بیش از ۹۰۰ هزار مسلمان راخینی به بنگلادش پناه بردند و صدها روستای مسلمانان به آتش کشیده شد. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر با انتشار تصاویر ماهواره‌ای تایید کردند که صدها روستای مسلمانان ویران شده است.

سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر خشونت علیه مسلمانان راخین در میانمار را «پاکسازی قومی» و «نسل‌کشی» توصیف می‌کنند.

بر اساس داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، شمار مسلمانان راخینی که پس از آگوست سال ۲۰۱۷ از ظلم و ستم در میانمار فرار کرده و به بنگلادش پناه بردند به ۹۳۶ هزار و ۷۳۳ نفر رسیده است.

بر اساس اعلام سازمان ملل، ۵۲ درصد از جمعیت ۳۴ اردوگاه پناهجویی در بنگلادش را کودکان و ۴۸ درصد آن را بزرگسالان و افراد مسن روهینگیایی تشکیل می‌دهند.

همچنین بنا بر اعلام سازمان ملل متحد ۹۲ هزار مسلمان روهینگیایی به تایلند و ۲۱ هزار تَن آنها نیز به فرار کرده اند. برخی از پناهجویان راخینی نیزبه اندونزی، نپال و مالزی پناه برده اند.

میشل باشله کمیسر عالی وقت حقوق بشر پیشین سازمان ملل متحد در این ارتباط گفته بود که شرایط بازگشت پناهجویان روهینگیایی به خانه‌های خود در میانمار فراهم نشده است.