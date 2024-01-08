ورود سامانه بارشی به کشور از چهارشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: امروز و فردا پدیده بارشی در کشور نداریم و ورود سامانه بارشی به کشور را از چهارشنبه شاهد خواهیم بود.

چهارشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور در شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، گیلان، مازندران بارش برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

در جنوب شرق کشور وزش باد شدید و در برخی مناطق گردوخاک پیش‌بینی شده است.

همچنین امروز و فردا (۱۸ و ۱۹ دی) در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود. با توجه به پایداری هوا شرایط برای انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی مهیا است.

کاهش بیش از ۶۰ درصدی بارش‌های زمستانه

همچنین بر اساس داده‌های هواشناسی میانگین بارش کشور طی یک هفته منتهی به روز جاری، ۲.۲ میلیمتر بود که نسبت به میانگین بارش ۷.۷ میلیمتری بلند مدت ۷۱.۶ درصد کاهش یافته است.

از ابتدای فصل جاری نیز به‌طور میانگین بارش ۵.۴ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است که در مقایسه با میانگین ۱۴.۲ میلیمتری بلند مدت، ۶۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

از ابتدای سال جاری میانگین بارش کشور ۳۸.۸ میلیمتر بوده است. میانگین بارش در بلند مدت ۷۳.۲ میلیمتر ثبت شده بنابراین طی این بازه زمانی ۴۷ درصد کاهش یافته است.

طی سال آبی جاری (اول مهرماه) تا ۱۶ دی ماه نسبت به بلندمدت تنها استان‌های گلستان، ایلام و خراسان شمالی بارش بیشتری دریافت کردند، به‌گونه‌ای که مازندران با دریافت ۲۴۷.۹ میلیمتر، ۱.۱ درصد و گلستان با ثبت ۱۷۴.۲ میلیمتر، ۲۱.۹ درصد و خراسان شمالی با ثبت ۶۸.۱ میلیمتر، ۱۱.۴ درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت را تجربه کردند.

طی هفت روز منتهی به ۱۶ دی‌ماه نیز استان گلستان با ثبت ۲۶.۸ میلیمتر و گیلان با ثبت ۱۹.۱ میلیمتر بارش، بیشترین میزان بارندگی را نسبت به سایر استان‌ها دریافت کردند این در حالیست که بارش در استان‌های هرمزگان و ایلام صفر و در قم، همدان، بوشهر و اصفهان ۰.۱ میلیمتر بود.

در حالی بارش بیشتر استان‌ها طی ۱۶ روز ابتدایی زمستان کمتر از نرمال گزارش شده است که به گفته احد وظیفه - رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور - برخی از مدل‌ها شرایط مایل به کم‌بارشی و برخی مدل‌های دیگر نیز شرایط نرمال و اندکی بیش از نرمال طی زمستان را دارند و نشانگر شرایطی هستند که بیشتر به سمت نرمال گرایش دارد و انتظار داریم بر اساس خروجی مدل‌ها طی این بازه زمانی بارش‌ها در حد نرمال باشد.