مهاجمان تیم ملی فوتبال در آستانه ثبت دو رکورد منحصر به فرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ آماده می کند، روز جمعه ۱۵ دی در اولین بازی دوستانه خود به مصاف تیم ملی بورکینافاسو رفت و موفق شد با نتیجه دو بر یک این تیم آفریقایی را شکست دهد.

ملی پوشان کشورمان فردا سه شنبه ۱۹ دی در دومین بازی تدارکاتی خود پیش از آغاز جام ملت ها رو در روی تیم ملی اندونزی خواهد رفت و شاگردان قلعه نویی شامگاه ۲۴ دی در نخستین بازی رسمی خود در جام ملت ها رو در روی فلسطین قرار خواهند گرفت.

کریم انصاری فرد مهاجم ۳۳ ساله فوتبال کشورمان اگر در دیدار با اندونزی به میدان برود به رکورد ۱۰۰ بازی ملی دست خواهد یافت، طبق اعلام کادر فنی تیم ملی سردار آزمون در این دیدار غایب است اما اگر او در نخستین بازی تیم ملی در جام ملت ها برابر فلسطین گلزنی کند به رکورد ۵۰ گل ملی دست خواهد یافت و در لیست بهترین گلزنان فوتبال ملی ایران در کنار کریم باقری خواهد ایستاد.

برنامه دیدارهای تیم ملی به شرح زیر است:

* ایران - فلسطین (۲۴ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)

* ایران - هنگ کنگ (۲۹ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه خلیفه)

* ایران - امارات (۳ بهمن - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)