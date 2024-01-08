به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای فصل پاییز و هم چنین با آغاز فصل زمستان و با هدف کمک به تأمین وسایل گرمایشی مددجویان، ۱۰۲۵ دستگاه بخاری گاز سوز بین خانواده‌های تحت حمایت این نهاد توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: این وسایل گرمایشی با اولویت خانوارهای ساکن در مناطق محروم، سردسیر و مناطقی که تازه گازکشی شده اختصاص یافت.

عرب ادامه داد: برای تهیه و توزیع این تعداد بخاری در بین مددجویان تحت حمایت خراسان جنوبی بیش از ۲ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان از محل اعتبارات کمیته امداد هزینه شده است.

وی با بیان این‌که کمیته امداد استان آماده دریافت کمک‌های مردمی برای تهیه و تأمین وسایل منزل برای مددجویان از جمله وسایل گرمایشی است تصریح کرد: خیران و مردم نیکوکار می توانند با شماره گیری کد دستوری #۰۵۶*۸۸۷۷* با گوشی همراه خود کمک های نقدی خود را به آسان‌ترین شکل ممکن به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد استان خراسان‌جنوبی اهدا نمایند.