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۱۸ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۱۸

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی خبر داد؛

هزار بخاری گرمابخش محفل نیازمندان خراسان‌جنوبی

هزار بخاری گرمابخش محفل نیازمندان خراسان‌جنوبی

بیرجند-مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی از توزیع یک هزار و۲۵ بخاری گازی با آغاز فصل سرما بین مددجویان استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای فصل پاییز و هم چنین با آغاز فصل زمستان و با هدف کمک به تأمین وسایل گرمایشی مددجویان، ۱۰۲۵ دستگاه بخاری گاز سوز بین خانواده‌های تحت حمایت این نهاد توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: این وسایل گرمایشی با اولویت خانوارهای ساکن در مناطق محروم، سردسیر و مناطقی که تازه گازکشی شده اختصاص یافت.

عرب ادامه داد: برای تهیه و توزیع این تعداد بخاری در بین مددجویان تحت حمایت خراسان جنوبی بیش از ۲ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان از محل اعتبارات کمیته امداد هزینه شده است.

وی با بیان این‌که کمیته امداد استان آماده دریافت کمک‌های مردمی برای تهیه و تأمین وسایل منزل برای مددجویان از جمله وسایل گرمایشی است تصریح کرد: خیران و مردم نیکوکار می توانند با شماره گیری کد دستوری #۰۵۶*۸۸۷۷* با گوشی همراه خود کمک های نقدی خود را به آسان‌ترین شکل ممکن به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد استان خراسان‌جنوبی اهدا نمایند.

کد مطلب 5988436

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