کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور را بررسی و کلیات این طرح را تصویب کردند.

در ادامه جلسه، بررسی جزئیات این طرح در دستورکار مجلس قرار گرفت.

«محمدرضا پورابراهیمی» در جریان بررسی این طرح، گفت: ما نباید اجازه دهیم فعالیت‌هایی که مجوز لازم را از مراکز قانونی ندارند، در حوزه نظام صنفی کشور تشکیل شوند. شفاف‌سازی درآمدهای اتحادیه‌ها از جمله درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بسیار مهم است که برای نخستین بار در این قانون مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن، تمام اتحادیه‌ها در کشور مکلفند صورت‌های مالی و ترازنامه‌های خود را در سامانه‌های تخصصی بارگذاری کنند و اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی بر عملکرد آنها در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین برای اولین بار یک فرم ثابت از جایگاه قانونی به آنها ابلاغ می‌شود تا تمام اطلاعات مربوط به عملکردشان درج شود. این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به بهبود وضعیت انتخابات در اتحادیه اصناف کشور کمک خواهد کرد و به یقین مافیا ایجاد نمی‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصناف سال‌ها در نظام اقتصادی کشور آزمون خود را پس داده‌اند و نظارت بر سامانه‌های آنان توسط دستگاه‌های نظارتی مانند نیروی انتظامی و اماکن انجام خواهد شد.