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۱۸ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۱۶

رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد عنوان کرد؛

هراس آمریکا از نام سردار سلیمانی/ مکتب شهید ادامه دارد

هراس آمریکا از نام سردار سلیمانی/ مکتب شهید ادامه دارد

یاسوج_ رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی از نام سردار سلیمانی نیز هراس دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، کورش دلشاد ظهر دوشنبه در مراسم گرامی داشت یاد شهدای دانش آموز حادثه تروریستی کرمان، افزود: بار دیگر دست پلید کوردلان از آستین ذلت بیرون آمد.

وی ابراز داشت: حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان و شهادت تعداد زیادی از مردم به ویژه دانش آموزان نشانه درماندگی و کینه توزی دشمنان در مقابله با ایران اسلامی و جبهه مقاومت است.

دلشاد، با بیان اینکه راه و مکتب شهید سلیمانی در جبهه مقاومت ادامه دارد، افزود: دشمنان در رأس آن‌ها آمریکا و اسرائیل امروز نه تنها از اسم و مکتب شهید سلیمانی واهمه و هراس دارند، بلکه از زائران مرقد سردار دل‌ها هم می‌ترسند.

وی افزود: این حضور گسترده نشان از عشق، ارادت و ولایت‌پذیری مردم داشته و این مهم آبی بر خشم کینه و توطئه‌های ایادی استکبار است.

دلشاد از مسؤولان و نیروهای توانای امنیتی، انتظامی و قضائی کشور خواست تا عاملان و آمران این اقدام بزدلانه را با پاسخی سخت و پشیمان کننده به سزای عمل شنیع خود برسانند.

کد مطلب 5988773

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