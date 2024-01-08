اعلام جزییات مراسم رونمایی از یک آلبوم در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی فرهنگسرای ارسباران، آیین رونمایی از آلبوم موسیقی «بر خورشید هم برف نشست» ساخته شهاب طالقانی پنجشنبه ۲۱ دی ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
در این مراسم میرعلیرضا میرعلینقی پژوهشگر تاریخ موسیقی کلاسیک ایران با گرایش تهران و مسعود سخاوتدوست آهنگساز و موسیقیدان و دانشآموخته دکترای فلسفه به عنوان کارشناس حضور خواهند داشت و اجرای موسیقی توسط ارکستر مجلسی از دیگر بخشهای برنامه است.
شهاب طالقانی آهنگساز این آلبوم متولد ۱۳۶۶، آهنگساز، نوازنده و پژوهشگر حوزه فلسفه هنر و موسیقی است و آلبوم «بر خورشید هم برف نشست» از این هنرمند توسط نشر و پخش جوان عرضه شده است. این آلبوم شامل ۱۰ قطعه بیکلام است و نوازندگان شناختهشده زیادی در این اثر همکاری کردهاند که از میان آنها میتوان به میثم مروستی، علی جعفریپویان، زندهیاد پورنگ پورشیرازی، مهرداد عالمی و همایون نصیری اشاره کرد.
حضور در این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است و برای شرکت در آن میتوانید به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنید.
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