اجرای ۹۱ کیلومتر توسعه شبکه و خط انتقال آب در روستاهای خدابنده

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی با بیان اینکه امسال طی ۹ ماهه سال جاری بیش از ۹۱ کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در روستاهای شهرستان خدابنده اجرایی و در مدار بهره برداری قرار گرفت، گفت: برای اجرای این میزان پروژه اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی و مشارکت‌های مردمی هزینه شده است.

وی افزود: حفر ۷ حلقه چاه عمیق و دستی با اعتبار ۳۷ میلیارد ریال نیز از دیگر خدمات شرکت آبفا در روستاهای شهرستان خدابنده طی سال جاری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان کرد: با اجرای این طرح‌ها اهالی ۵۰ روستا با جمعیتی افزون بر ۱۷ هزار نفر از خدمات تأمین آب پایدار برخوردار شدند.

نادرخانی یادآور شد: امسال همچنین رفع کم آبی و آبرسانی به ۱۵ روستا در شهرستان خدابنده انجام شد.

به گفته نادرخانی با اجرای این ۱۵ طرح جمعیتی افزون بر ۶ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار شدند.

گفتنی است شهرستان خدابنده با ۱۹۰ هزار نفر جمعیت، ۷ شهر و ۱۸۶ روستای تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب دارد.