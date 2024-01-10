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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۲۳

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان مطرح کرد؛

بهسازی و شاداب‌سازی ۲۲۰۰ کلاس درس در لرستان

بهسازی و شاداب‌سازی ۲۲۰۰ کلاس درس در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از بهسازی و شاداب‌سازی دو هزار و ۲۰۰ کلاس درس در این استان در قالب طرح شهید «عجمیان» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی امروز چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی گروه جهادی امام حسن مجتبی (ع) با گرامیداشت نام شهید «عجمیان»، اظهار داشت: عدالت تربیتی و آموزشی یکی از اساسی‌ترین مقوله‌های عدالت اجتماعی است و طرح شهید «عجمیان» هم در همین راستا در سراسر کشور سال گذشته برگزار شد.

وی با بیان اینکه آموزش‌وپرورش استان از گروه‌های جهادی در راستای شاداب‌سازی و بهسازی مدارس مناطق کمتر برخوردار استقبال می‌کند، افزود: طرح شهید «عجمیان» امسال هم در این مناطق در دو جنبه عمرانی بهسازی، رنگ‌آمیزی، دیوارنگاره و نوسازی مدارس و جنبه فرهنگی و تربیتی اجرا خواهد شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به اقدامات قرارگاه عدالت تربیتی، گفت: سال گذشته در قالب طرح شهید عجمیان ۳۷۴ مدرسه با دو هزار ۲۰۰ کلاس درس در مناطق کمتر برخوردار و حاشیه شهرهای استان شاداب‌سازی و بهسازی شده است.

در این جلسه مقرر شد گروه جهادی امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با امکاناتی و تجهیزاتی که دارند در اواخر اسفندماه پس از نیازسنجی آموزش‌وپرورش استان در بهسازی، رنگ‌آمیزی، دیوارنگاره و نوسازی مدارس استان کمک کنند.

کد مطلب 5990681

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