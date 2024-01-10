به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی امروز چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی گروه جهادی امام حسن مجتبی (ع) با گرامیداشت نام شهید «عجمیان»، اظهار داشت: عدالت تربیتی و آموزشی یکی از اساسی‌ترین مقوله‌های عدالت اجتماعی است و طرح شهید «عجمیان» هم در همین راستا در سراسر کشور سال گذشته برگزار شد.

وی با بیان اینکه آموزش‌وپرورش استان از گروه‌های جهادی در راستای شاداب‌سازی و بهسازی مدارس مناطق کمتر برخوردار استقبال می‌کند، افزود: طرح شهید «عجمیان» امسال هم در این مناطق در دو جنبه عمرانی بهسازی، رنگ‌آمیزی، دیوارنگاره و نوسازی مدارس و جنبه فرهنگی و تربیتی اجرا خواهد شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به اقدامات قرارگاه عدالت تربیتی، گفت: سال گذشته در قالب طرح شهید عجمیان ۳۷۴ مدرسه با دو هزار ۲۰۰ کلاس درس در مناطق کمتر برخوردار و حاشیه شهرهای استان شاداب‌سازی و بهسازی شده است.

در این جلسه مقرر شد گروه جهادی امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با امکاناتی و تجهیزاتی که دارند در اواخر اسفندماه پس از نیازسنجی آموزش‌وپرورش استان در بهسازی، رنگ‌آمیزی، دیوارنگاره و نوسازی مدارس استان کمک کنند.