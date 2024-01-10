لزوم توجه ویژه به سلامت و قیمت محصولات تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رفع موانع تولید و نیز ارتقا سطح تولید به ریاست فرماندار شهرستان بهار و با حضور برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیریت این واحد تولیدی در محل فرمانداری تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا مدیریت کشتارگاه گزارشی از اقدامات به عمل آمده در جهت ارتقا سطح تولید، افزایش خط تولید و کشتار مرغ، رفع مشکلات انتشار بوی آلاینده، مدیریت پسماند و پساب تولیدی، رفع نواقص ایمنی و بهداشتی را ارائه داد و با توجه به احداث خط دوم و افزایش حجم کشتار، از ادارات درخواست همکاری و مساعدت همه جانبه را داشت.

در ادامه مدیران دستگاه‌های مرتبط نیز در راستای تعامل و حمایت از این واحد را اعلام کرد و متقابلاً نیز خواستار رفع تمامی نواقص در حوزه‌های تخصصی خود شدند.

فیض اللهی، فرماندار بهار در این جلسه اظهار داشت: با توجه به نامگذاری با عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان نسبت به امر تولید، تمام توان خود را به کار خواهند گرفت و برای بالا بردن سطح تولید و افزایش رضایتمندی واحدهای صنعتی و تولیدی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.

فیض اللهی خاطر نشان کرد: در کنار تولید و خدمات اقتصادی، تکریم مردم نیز در اولویت قرار دارد و همسو با حمایت از تولید، توجه به رضایت مردم که همان کیفیت، سلامت و قیمت محصول است دارای همیت بالایی است که باید به این مهم همواره توجه و اهتمام ویژه ای داشت.