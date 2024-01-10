به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل، با اشاره به عقب‌ماندگی استان در تأمین فضای آموزشی اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساخت ۲ هزار کلاس درس جدید در استان انجام شده است.

وی تصریح کرد: استان اردبیل به لحاظ فضاهای آموزشی دچار یک عقب‌ماندگی است که با وجود مشارکت همدلانه و جدی خیرین مدرسه‌ساز، متأسفانه در گذشته از سوی دولت استمراری که در ایجاد فضاهای آموزشی اتفاق می‌افتاد، در استان اردبیل رخ نداده است.

استاندار اردبیل گفت: طبق برآوردهای انجام شده، هم اکنون در سطح استان اردبیل ما نیاز به ۲ هزار کلاس درس جدید داریم و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ساخت ۵۰۰ کلاس درس را خیرین متقبل شده‌اند که هم اشخاص و هم شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی از محل مسئولیت‌های اجتماعی در این امر مشارکت خواهند داشت.

عاملی افزود: مجتمع آموزشی دارالفنون یکی از این موارد است که از محل مسئولیت‌های اجتماعی یکی از بانک‌های کشور ساخته شده و در هفته‌های آتی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به توافق صورت گرفته با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا ۵۰۰ کلاس دیگر نیز از محل اعتبارات استانی و ملی ساخته شود.

عاملی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: یک‌هزار کلاس دیگر نیز از محل مولدسازی دارایی‌های دولت ساخته خواهد شد که بخشی از این دارایی‌ها شناسایی شده و امیدواریم در ۲ سال آینده با تأمین فضای آموزشی مورد نیاز شاهد بهبود وضعیت آموزشی استان باشیم.

وی بیان کرد: ضریب باسوادی در استان اردبیل به ۹۷ درصد رسیده و تلاش همه عوامل باید معطوف به رفع کامل بیسوادی در استان باشد.

استاندار اردبیل با اشاره به آغاز به کار اولین تشکل غیردولتی سوادآموزی کشور در استان اردبیل، یادآور شد: یکی از فرصت‌های مهم استفاده از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی در حوزه سوادآموزی است چرا که این تشکل‌ها می‌توانند در رفع کامل بیسوادی و همچنین توسعه سوادها و مهارت‌های جدید با توجه به تعریف جدید سواد در دنیا، ایفای نقش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رییس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، مجوز فعالیت اولین تشکل غیردولتی سوادآموزی اعطا شد.