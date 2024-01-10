کشف یک گونه نادر و کمیاب حشره در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، میراببالو اظهار داشت: یک گونه از تریپسها با نام علمی Alerothrips bicoloratus که از مناطق جنگلی استان ایلام جمع آوری شده به ثبت جهانی رسیده است.
وی افزود: مقاله مرتبط با این گونه در مجله ORIENTAL INSECTS منتشره از کشور انگلستان به چاپ رسیده است.
میراببالو که حشره شناس دارای تخصص سیستماتیک حشرات است، در خصوص ویژگیهای این حشره جدید توضیح داد: این گونه، چهارمین تریپس قارچخوار از جنس آلروتریپس در دنیاست که به ثبت جهانی رسید.
حشره شناس و دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه ایلام اضافه کرد پیش از این تنها سه گونه از این نوع تریپس در دنیا شناسایی و ثبت شده بود که بیانگر نادر و کمیاب بودن این گونه است که چهارمین آن در جنگلهای ایلام کشف و ثبت شد.
میراببالو یادآور شد: این گونه جدید با نام علمی آلروتریپس بیکلرواتوس در کشور ایران و از محل برگهای ریخته شده زیر درختان بلوط در منطقه حفاظت شده دالاب در سال ۲۰۲۲ جمعآوری شد و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.
وی ادامه داد: این حشره ماده بوده و گونه نر آن هنوز شناسایی نشده است.
گفتنی است تریپسها حشراتی ریز با بدنی کشیده هستند که طول آنها به چند میلیمتر میرسد و این حشرات دارای رژیم تغذیهای متنوعی هستند و از اسپور قارچها، شیره سلولی گلها، برگها و گاهی نیز از خزهها تغدیه میکنند.
تعدادی از تریپسها جزو آفات مهم بوده و سالانه خسارت زیادی به محصولات کشاورزی وارد میکنند.
طی ۱۰ سال اخیر تاکنون هشت گونه از این میکروارگانیسمهای کوچک در استان ایلام توسط مجید میراببالو و تیم تحقیقاتی وی شناسایی و ثبت جهانی شده است.
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