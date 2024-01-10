  1. سیاست
  2. مجلس
۲۰ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۱۸

نماینده پارلمان قطر:

تاکید دولت قطر بر تاسیس کشور فلسطین است

تاکید دولت قطر بر تاسیس کشور فلسطین است

نماینده پارلمان قطر گفت: تاکید دولت قطر بر مشروعیت و ثبات فلسطین و تاسیس کشور فلسطین است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بن جابر اللبده نماینده پارلمان قطر در پنجمین نشست اضطراری کمیته دائمی فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای عضو همکاری اسلامی، گفت: نزدیک به ۱۰۰ روز است که مردم مظلوم فلسطین تحت بمباران وحشتناک رژیم صهیونیستی قرار دارند.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی کشتار و جنایت جنگی علیه غیرنظامیان انجام می‌دهد و این جنایات را به صورت عمدی انجام می دهد. اسراییل مردم غزه را شکنجه می‌دهد و فجیع‌ترین جنایات را علیه مردم مظلوم غزه انجام می‌دهد.

نماینده پارلمان قطر بیان کرد: تاکید دولت قطر بر مشروعیت و ثبات فلسطین و تاسیس کشور فلسطین است.

وی اظهار کرد: باید کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم غزه برسد. قطر به عنوان میانجی‌گر بین رژیم صهیونیستی و فلسطین تاکنون اقدامات سازنده‌ای زیادی را انجام داده است. ما تمام سعی خود را می‌کنیم تا زودتر این جنگ تمام شود.

کد مطلب 5991013
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها