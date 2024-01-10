تاکید دولت قطر بر تاسیس کشور فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بن جابر اللبده نماینده پارلمان قطر در پنجمین نشست اضطراری کمیته دائمی فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای عضو همکاری اسلامی، گفت: نزدیک به ۱۰۰ روز است که مردم مظلوم فلسطین تحت بمباران وحشتناک رژیم صهیونیستی قرار دارند.
وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی کشتار و جنایت جنگی علیه غیرنظامیان انجام میدهد و این جنایات را به صورت عمدی انجام می دهد. اسراییل مردم غزه را شکنجه میدهد و فجیعترین جنایات را علیه مردم مظلوم غزه انجام میدهد.
نماینده پارلمان قطر بیان کرد: تاکید دولت قطر بر مشروعیت و ثبات فلسطین و تاسیس کشور فلسطین است.
وی اظهار کرد: باید کمکهای انساندوستانه به مردم غزه برسد. قطر به عنوان میانجیگر بین رژیم صهیونیستی و فلسطین تاکنون اقدامات سازندهای زیادی را انجام داده است. ما تمام سعی خود را میکنیم تا زودتر این جنگ تمام شود.
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