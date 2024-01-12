توقیف کشتی دزدان نفت ایران پیام اقتدار نیروی دریایی ارتش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه جزیره خارگ اظهار داشت: شرافت زمان‌ها و مکان‌ها، به اعتبار اعمال و اتفاقاتی است که در آن اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: ماه رجب دارای شرافت‌های فراوانی است، از فرصت معنوی اعتکاف استفاده ببریم و مشوق فرزندانمان باشیم تا در این فرصت، انس با خدا را تمرین کنند.

امام جمعه خارگ افزود: هیچ ساختار سیاسی در دنیا به پویایی ساختار سیاسی ایران اسلامی نیست. انتخابات در جمهوری اسلامی فرصت بازشناسی اصلح است. مردمی که از عملکرد مسؤول خود گلایه مند هستند، در انتخابات فرصت را از او می‌گیرد و به دیگری می‌سپارد.

وی بیان کرد: انتخابات، فرصت برای مردم در تغییر و نشانه رشد سیاسی جامعه است، امام خمینی (ره) اهل روش‌های رایج سیاسی از جمله نشست‌وبرخاست با احزاب و چهره‌های سیاسی نبود و این وجه تمایز معنای سیاست در اندیشه سیاسی اسلام با دیگر نظام‌های سیاسی است.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: امروز تلاش دشمن در خارج کردن مردم از ساختار سیاسی است لذا تحریم انتخابات می‌کند، جوانان را ناامید می‌کند، میان مردم دوقطبی ایجاد می‌کند، ایجاد ترس از آمریکا و اسرائیل تولید می‌کند. اما امروز فرزندان حزب الله در فلسطین و غزه، لبنان و یمن قدرت پوشالی استکبار به سخره گرفتند.

حجت الاسلام کارگر گفت: اهمیت تنگه باب المندب و دریای سرخ این روزها روشن‌تر است. یکی از دستاوردهای ارزشمند که در لابه لای خبر حمله تروریستی مورد توجه قرار نگرفت، حضور ناوشکن البرز ۱۱ دی ماه توسط نیروی دریایی ارتش، با عبور از تنگه باب‌المندب وارد دریای سرخ شد، در کنار این دستاورد، توقیف و هدایت کشتی دزدان نفت ایران به ساحل ایران نیز پیام اقتدار نیروی دریایی ارتش را مخابره کرد.‌

امام جمعه خارگ خاطر نشان کرد: امروز آمریکا و انگلیس در پاسخ به عملیات‌های ارتش یمن در دریای سرخ علیه کشتی‌های اسرائیلی و نیروهای آمریکایی، بیش از ۱۲ نقطه در یمن را با هواپیما، کشتی و زیردریایی مورد هدف قرار دادند که این بی پاسخ نماند.

وی تصریح کرد: به آمریکایی‌ها می‌گویم به جای دست و پا زدن در یمن که نتیجه‌ای جز غرق شدن ندارد، اگر می‌توانید اسرائیل را از حمله به غزه منصرف کنید تا به مرگ زود هنگام نزدیک نشود.