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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۲۱

وزارت بهداشت مصوب کرد؛

واگذاری اختیار ۲۰ درصد برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌های علوم پزشکی

واگذاری اختیار ۲۰ درصد برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌های علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت موضوع واگذاری اختیار برنامه ریزی درسی به دانشگاه‌ها در راستای ارتقای توانمندی فراگیران را به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالفضل باقری فرد مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی را جهت اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ کرده است.

در این مصوبه آمده است: «بدین وسیله مصوبه نودمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ در خصوص واگذاری اختیار برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌ها در راستای ارتقای توانمندی فراگیران به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

به دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه داده می‌شود حداکثر تا سقف ۲۰ درصد از کل واحدهای درسی دوره در هر برنامه آموزشی را از دروس ارائه شده در جدول دروس اختیاری (non-core) بر اساس نیاز منطقه و شرایط خاص پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه و تصویب در کلان منطقه آمایشی تغییر دهند.

به دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه داده می‌شود حداکثر تا سقف ۲۰ درصد از محتوای هر درس را بر اساس نیاز و شرایط خاص پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه و تصویب در کلان منطقه آمایشی تغییر دهند.»

مصوبه «واگذاری اختیار برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌ها در راستای ارتقای توانمندی فراگیران» از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است.

کد مطلب 5992891
زهره بال

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