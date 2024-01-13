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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲

مدیرکل تعاون البرز:  

همایش ایمنی کار و تولید در البرز برگزار می‌شود

همایش ایمنی کار و تولید در البرز برگزار می‌شود

ساوجبلاغ- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از برگزاری همایش بزرگ ایمنی کار و تولید با حضور کارشناسان ایمنی و کارفرمایان واحدهای تولیدی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله دارایی گفت: همایش بزرگ ایمنی کار و تولید در روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه از صبح تا عصر با حضور کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی و کارشناسان ایمنی در مجتمع گردشگری ایثار کردان شهرستان ساوجبلاغ برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت حوزه ایمنی در واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین کاهش حوادث ناشی از کار و تجلیل از واحدهای برتر و کارشناسان ایمنی برتر استان، این برنامه با حضور مقام‌های عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران استانی برگزار می‌شود.

شایان ذکر است واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور شرکت در این برنامه و دریافت دعوتنامه با ارسال کد ملی و نام و نام خانوادگی و شماره تماس کارشناسان ایمنی واحد تولیدی خود به سرشناسه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰۹۸ ثبت نام و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۶۳۲۱۲۸۰۰۰ داخلی ۷۳۸ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 5992965

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