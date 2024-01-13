به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله دارایی گفت: همایش بزرگ ایمنی کار و تولید در روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه از صبح تا عصر با حضور کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی و کارشناسان ایمنی در مجتمع گردشگری ایثار کردان شهرستان ساوجبلاغ برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت حوزه ایمنی در واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین کاهش حوادث ناشی از کار و تجلیل از واحدهای برتر و کارشناسان ایمنی برتر استان، این برنامه با حضور مقام‌های عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران استانی برگزار می‌شود.

شایان ذکر است واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور شرکت در این برنامه و دریافت دعوتنامه با ارسال کد ملی و نام و نام خانوادگی و شماره تماس کارشناسان ایمنی واحد تولیدی خود به سرشناسه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰۹۸ ثبت نام و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۶۳۲۱۲۸۰۰۰ داخلی ۷۳۸ تماس حاصل کنند.