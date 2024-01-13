به گزارش خبرنگار مهر از قطر، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در هجدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا روز یکشنبه ۲۴ دی به مصاف تیم ملی فلسطین خواهد رفت.

کریم انصاریفرد در نشست خبری قبل از این دیدار که امروز شنبه برگزار شد، گفت: از نمایندگان رسانه ها به خاطر پوشش خبری این مسابقات تشکر می کنم. مسابقات برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار است و با تمام توان به میدان می رویم.

وی ادامه داد: دیدار برابر فلسطین برای ما حکم فینال را دارد. همه بازیکنان هم قسم شده ایم که بهترین عملکرد را داشته باشیم و بتوانیم دل مردم عزیز کشورمان را شاد کنیم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: هر نسلی که برای تیم ملی ایران بازی کرده تلاش کرده است تا بهترین نمایش و عملکرد را داشته باشد. تیمی که در حال حاضر داریم تیم منسجم و خوبی است و از نظر فنی و تاکتیکی هم در سطح بالایی قرار دارد و بازیکنان تورنمنت های بزرگی را دیده اند و شرایط خوبی در تیم حاکم شده است.

کریم انصاریفرد ادامه داد: امیدوارم بتوانیم با دعای خیر مردم خوب موفقیت و دستاورد بزرگی را برای کشورمان به ارمغان بیاوریم. همه تلاش مان را می کنیم که پرچم ایران در بالاترین نقطه آسیا قرار بگیرد. قول می دهم تمام تلاشمان را بکنیم که دل مردم عزیز کشورمان را شاد کنیم.