۴.۸ میلیون کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد

عبدالحمید سرتیپی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه بیش از ۴ میلیون و ۶۲۸ هزار تن انواع محصولات تولید داخلی از گمرکات استان به بازارهای هدف در کشورهای مختلف صادر شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از لحاظ ارزشی ۵۹ درصد و به لحاظ وزنی ۳۵ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: طی ۹ ماهه نخست امسال بیش از ۴ میلیون و ۶۲۸ هزار تن انواع محصولات تولید داخل به ارزش یک هزار و ۷۹۰ میلیون دلار به بازارهای هدف در کشورهای اوراسیایی و اروپایی از جمله ترکیه، عراق، فدراسیون روسیه، آلمان، ایتالیا و کشورهای عربی صادر شده است.

سرتیپی خاطرنشان کرد: در ۹ ماهه نخست امسال بیش از ۳۸۷ هزار تن انواع کالاهای مورد نیاز کشور که تولید مشابه آنها در کشور وجود ندارد به ارزش ۷۷۱ میلیون دلار برای تأمین نیازهای صنفی، صنعتی و عمومی از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی اضافه کرد: عمده کالاهای صادراتی محصولاتی آهنی یا فولادی، انواع شمش از آهن و فولاد، انواع آبمیوه و کنسانتره، سیب درختی، محصولات کشاورزی، لوازم اداری، انواع شوینده‌ها و مشتقات نفتی می‌باشد.

سرتیپی عنوان کرد: عمده کالاهای وارداتی در ۹ ماهه نخست سال جاری شامل اجزا و قطعات تریلرها، آلیاژهای آلومینیوم، محصولات گوشتی، بلبرینگ و دیگر محصولات مورد نیاز کشور از کشورهای ترکیه، ازبکستان، سوئد، سوئیس، هلند، چین و غیره از گمرکات استان وارد کشور شده است.