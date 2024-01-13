  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۲

رییس پلیس راهور خراسان جنوبی خبر داد؛

توقیف ۲۷ دستگاه موتورسیکلت سنگین وسبک

توقیف ۲۷ دستگاه موتورسیکلت سنگین وسبک

بیرجند- رییس پلیس راهور خراسان جنوبی از اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت های متخلف خبر داد و گفت: در این راستا ۲۷ دستگاه موتورسیکلت سنگین و سبک در بیرجند توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا عباسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تردد موتورسیکلت‌های سنگین در معابر شهری، موضوعی است که پلیس برابر قانون با آن برخورد خواهد کرد؛ اظهارکرد: در پی مطالبات مردمی در خصوص برقراری نظم جامعه و ایجاد آرامش خصوصاً در ایام تعطیل، ماموران پلیس راهور با همکاری سایر رده های انتظامی استان، طرح برخورد با موتورسیکلت های هنجارشکن در سطح شهرستان بیرجند با هماهنگی با مقام قضائی را اجرایی کردند.

رییس پلیس راهور خراسان جنوبی بیان کرد: در اجرای این طرح با موتورسیکلت هایی که با انجام حرکات نمایشی، تولید صدای ناهنجار و رانندگی با سرعت های بالا در برخی نقاط شهر بیرجند، باعث بر هم خوردن امنیت تردد عابران و دیگر خودروها شده و همچنین موجب سلب آسایش و امنیت شهروندان می شدند برخورد گردید.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ماموران پلیس در اجرای این طرح، ۵ دستگاه موتورسیکلت سنگین فاقد مجوز و همچنین ۲۲ دستگاه موتورسیکلت سبک هنجارشکن و متخلف را متوقف کردند؛ خاطر نشان کرد: در این رابطه ۱۲ دستگاه موتورسیکلت نیز اعمال قانون شدند.

عباسی ضمن تأکید بر اینکه این طرح به صورت مستمر ادامه خواهد داشت؛ تصریح کرد: امیدواریم تمامی رانندگان با رعایت قانون و احترام به حقوق دیگران باعث کاهش سوانح و حوادث ترافیکی در سطح شهر شوند و همشهریان در صورت مشاهده رانندگی هنجارشکنانه بلافاصله مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 5993122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه