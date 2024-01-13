اجازه ندهیم اسلام از مسیر اصلی خود منحرف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حریزاوی در نشست با بانوان فعال فرهنگی استان هرمزگان که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد اظهار کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، اسلامی متمایزتر از سایر اسلام ها بنا نهاد، این اسلام چندین ویژگی دارد که باید به طور ویژه مدنظر قرار گیرد.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه افزود: اگر ابن کلیدواژه‌ها مورد توجه قرار نگیرد دین مبین اسلام از مسیر اصلی خود منحرف خواهد شد.

حجت‌الاسلام حریزاوی با قرائت آیه ۴۶ سوره سباء تصریح کرد: «قُل إنَّما أَعِظُکُم بِواحِدَة أَن تَقُومُوا لِلّهِ مَثنی وَ فُردی»؛ «خداوند به پیامبر (ص) فرمود به مردم بگو: شما را تنها به یک چیز اندرز می دهم و آن اینکه: گ دو نفر دو نفر و یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید»، این آیه بیانگر آن است که تأثیر قیام جمعی بیشتر از قیام فردی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: انسان دچار غفلت نیازمند تلنگر هست، لذا باید کاری کرد که این فرد از گناهی که مرتکب شده است متنفر شود.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی همچنین بیان کرد: به منظور ثمربخشی فعالیت‌های فرهنگی باید مخاطب را بشناسیم و او را متوجه خلأهای فرهنگی در سطح جامعه، استان، شهر و روستاها کنیم.

حجت‌الاسلام حریزاوی، جهاد واقعی را کار سختی عنوان کرد که دشمن از آن آزرده شود و تصریح کرد: اگر با اقدام کاری، زمینه ارتکاب گناه از بین برود، چون در برابر دشمن قرار می‌گیرد و مقاومت می‌کند، می‌توان از این اقدام به عنوان جهاد تعبیر کرد.