اعتراف ۲ متهم به قتل در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف یک دستگاه خودروی سمند با عابر پیاده بین بوستانهای دولت و ولایت در بندرعباس، بلافاصله مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۴ نخل ناخدا به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران در محل، راننده خودرو سمند فردی خود را جلوی خودرو وی انداخته که مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است که جهت انجام اقدامات لازم، خودرو به پارکینگ انتقال داده شد.

این مقام انتظامی هرمزگان اظهار داشت: چند ساعت پس از این حادثه شخصی با مراجعه حضوری به کلانتری، شخص مصدوم برادر وی بوده که بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان شهید محمدی فوت کرده که با توجه به اینکه خانواده متوفی با طرح شکایت مدعی موضوع قتل عمد بودند در بررسی تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی و بنا به دستور بازپرس ویژه دایره قتل، پرونده به موضوع قتل عمد در اثر تصادف عمدی تغییر پیدا کرد.

سردار جاویدان خاطرنشان کرد: در این رابطه با تلاش همه جانبه مأموران، با رصد اطلاعاتی و با هماهنگی قضائی دو نفر متهمان تصادف و قتل دستگیر و به یگان انتقال که در تحقیقات فنی و پلیسی صورت گرفته متهم ردیف اول صراحتاً به قتل متوفی به صورت عمدی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی هرمزگان بیان داشت: متهم دیگر نیز به اتهام مشارکت در قتل و همکاری با قاتل دستگیر و با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی که با قرار صادره از سوی مقام قضائی به اتهام قتل عمد، روانه زندان شدند.