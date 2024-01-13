بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز شنبه در حاشیه کمیسیون رفع تداخلات اراضی کشاورزی لرستان، اظهار داشت: هدف اصلی از این طرح رفع موانع تولید در بخش کشاورزی و سنددار کردن زمین‌ها، درعین‌حال حفظ و حراست از زمین‌های ملی و منابع طبیعی است.

وی افزود: پس از رفع تداخل و صدور سند برای اراضی کشاورزی، زمین کشاورزی دارای ارزش و اعتبار شده و کشاورز می‌تواند به‌عنوان وثیقه از آن استفاده کند و کشاورزان صاحب زمین از این طریق دارای سرمایه واقعی‌تری شده و امکان این را می‌یابند که فعالیت کشاورزی خود را توسعه دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: در این کمیسیون تعداد ۱۷ پلاک از اراضی استان به مساحت بالغ بر ۹ هزار و ۹۳۱ هکتار مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت میزان چهارهزار و ۸۸ هکتار به‌عنوان اراضی غیر ملی تثبیت شد.