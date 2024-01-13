بیانیه مقاومت اسلامی عراق درباره حمله به پایگاه آمریکا در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری امروز شنبه گزارش دادند که پایگاه «خراب الجیر» مقر اشغالگران آمریکایی در سوریه هدف حمله‌های راکتی قرار گرفت

مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای از حمله راکتی به پایگاه «خراب الجیر» محل استقرار نظامیان اشغالگر آمریکا واقع در شمال شرق سوریه خبر داد.

بر اساس گزارش فوق، به این پایگاه اشغالگران آمریکایی با راکت شلیک شده و هنوز از میزان تلفات احتمالی اطلاعاتی در دست نیست.

در بیانیه گروه مقاومت اسلامی عراق آمده است: در راستای تداوم رویکرد ما برای مقابله با اشغالگران آمریکایی در عراق و منطقه و در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، مجاهدان مقاومت اسلامی عراق پایگاه «خراب الجیر» نظامیان آمریکایی را در عمق خاک سوریه هدف حملات راکتی قرار دادند و راکت‌ها با دقت به اهداف خود اصابت کرد.

این چندمین بار است مقاومت اسلامی عراق پایگاه آمریکایی «خراب الجیر» در سوریه را هدف حمله‌های راکتی قرار می‌دهد.

مقاومت اسلامی عراق از تاریخ ۱۷ اکتبر تاکنون، در همبستگی و حمایت از ملت فلسطین و مردم غزه بارها مواضع نظامی ایالات متحده در منطقه را هدف حمله راکتی و پهپادی خود قرار داده است.