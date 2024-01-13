تنش در کابینه جنگی اسراییل؛ گالانت بار دیگر کابینه را ترک کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یوآو گالانت، وزیر جنگ این رژیم جلسه کابینه جنگ را به خاطر اینکه به مدیر دفترش اجازه ورود ندادند، ترک کرده است.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین شنبه شب به نقل از شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گالانت قبل از ترک جلسه از نتانیاهو خواسته که در کار او اخلال ایجاد نکند.

از سوی دیگر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع سیاسی اعلام کرد که دفتر نتانیاهو معتقد است دفتر گالانت مفاد جلسات انفرادی او با نتانیاهو را به بیرون درز می‌دهد.

در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از اختلاف در میان اعضای کابینه جنگی نتانیاهو در رسانه‌های اسرائیل منتشر شده است.

این اختلاف‌ها در حالی ادامه دارد که رژیم اسرائیل با گذشت نزدیک به سه ماه از جنگ تا کنون موفقیتی در دستیابی به اهداف جنگی خود کسب نکرده است.

از ابتدای عملیات طوفان الاقصی توسط حماس و با پیوستن گانتز از احزاب مخالف به کابینه برای مدیریت جنگ، برخی وزرای نتانیاهو نظیر اسموتریچ و ایتمار بن‌گوویر تهدید کرده بودند که در صورت توقف حمله‌ها علیه غزه، از ائتلاف حکومتی خارج خواهند شد.

کارشناس سیاسی شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل پیش از این در توضیح تبعات این اختلافات گفته است: «سیستم روابط گالانت و گانتز در مقابل نتانیاهو، با بدبینی و عدم اعتماد همراه شده و این می‌تواند بر مدیریت جنگ تأثیر بگذارد».