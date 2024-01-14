به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجهای، ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق روستایی را راهکاری برای توسعه پایدار عنوان کرد و گفت: ۹۹۱ فرصت شغلی در روستاهای استان در راستای طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی ایجاد شده است.
وی از ایجاد سه شبکه (تعاونی گردشگری، تولید گیاهان دارویی و تولید فرش دستبافت) در راستای اجرای طرح منظومههای روستایی در سطح استان خبر داد و افزود: ۱۰ پروژه زیرساختی با هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی عملیاتی شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد: در دو سال گذشته، ۹۶۰ میلیارد ریال تسهیلات برای متقاضیان اشتغالزایی با اجرای این طرح پرداخت شده است.
خواجهای با بیان اینکه اجرای طرح یادشده ضمن ارتقای شاخص اشتغال استان و جذب تسهیلات مورد نیاز از تبصرههای قانونی، توسعه پایدار روستاها را به ارمغان خواهد آورد، اظهار کرد: توسعه فعالیتهای اجتماعی - اقتصادی و کالبدی منظومه روستایی، برنامهریزی و تقویت اقتصاد روستایی، ایجاد اشتغال پایدار، رونق کسب و کار و تقویت اقتصاد محلی صادراتمحور در روستاهای هدف، افزایش سطح درآمد روستاییها و تثبیت جمعیت روستایی از اهداف اصلی این طرح است که پیگیری میشود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح توسعه منظومه روستایی موجب تعامل و همافزایی بهتر دستگاههای اجرایی در راستای توسعه پایدار و هدفمند روستاها میشود، افزود: در قالب اجرای این طرح، کارشناسانی بهعنوان تسهیلگر برای شناسایی ظرفیتهای توسعه و اشتغال، انجام اقدامهای آموزشی و جلب مشارکت اهالی متقاضی در روستاهای شهرستان طارم فعالیت میکنند.
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