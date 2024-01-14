یک سوم کارکنان دستگاه قضایی گلستان بانوان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در همایش تکریم از بانوان شاغل دستگاه قضائی استان گلستان با اشاره به اینکه یک سوم از کارکنان دادگستریها، دادسراها و نیمی از اعضای شوراهای حل اختلاف استان را بانوان تشکیل میدهند اظهار کرد: این از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است که زنان در فعالیتهای اجتماعی مشارکت دارند.
وی افزود: ۸۱۳ زن در مشاغل قضائی و اداری و شورای حل اختلاف ما فعالیت میکنند که از این تعداد ۴۱۳ نفر در دادگستری و ۴۰۰ نفر هم در شورای حل اختلاف مشغول به فعالیت هستند.
رئیس کل دادگستری گلستان از فعالیت ۱۵ بانوی قاضی در استان خبر داد و گفت: این موضوع گواه حضور فعال زنان در عرصههای اجتماعی است.
وی افزود: تربیت فرزندان شجاع که در دامن زنان بزرگ شدند و در دفاع از این مرز و بوم خوش درخشیدند، نشان از قدرت و منزلت زن دارد.
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