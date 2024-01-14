مدیر گروه معارف شبکه دو تغییر کرد/ انتصاب علیرضا رشادتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، حامد بامروت‌نژاد مدیر شبکه دو سیما طی حکمی، علیرضا رشادتی را به عنوان مدیر گروه معارف اسلامی منصوب کرد.

وی در حکم علیرضا رشادتی به عنوان مدیر گروه معارف اسلامی آورده است:

«با عنایت به تعهد و تجربیات جنابعالی در عرصه رسانه، به موجب این حکم به عنوان «مدیر گروه معارف اسلامی شبکه دو» منصوب می‌شوید. تبیین و پردازش صحیح اصول چهارگانه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور و سازمان به منظور تقویت بنیه دینی و ایمان روشن‌بینانه مخاطبینِ هدف، طراحی سوژه‌ها و فعالیت‌های خلاقانه و استفاده هوشمندانه از مباحث کارشناسی در پاسخ به شبهات و تبلیغات شبکه‌های معاند، استفاده از کارشناسان باتجربه و مطلع و طرح موضوعات مورد نیاز مخاطب، برقراری ارتباط منطقی و اصولی با حوزه‌های مختلف و مرتبط کشور و سازمان، برنامه‌ریزی برای آسیب‌شناسی وضعت کنونی و ارائه ساز و کارهای مناسب برای ارتقای کیفی برنامه‌های معارفی از اهم انتظارات اینجانب است.

امید دارم با استعانت از درگاه الهی و ائمه معصومین علیهم‌السلام در تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و منصور باشید.»

علیرضا رشادتی پیشتر مدیر گروه تولیدات فضای مجازی مرکز بسیج صدا و سیما بوده است.