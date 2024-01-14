ایران همواره حمایت خود را از «اصل چین واحد» اعلام کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص نتایج انتخابات تایوان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها را از مبانی سیاست خارجی خود می‌داند و در این چارچوب همواره حمایت خود را از اصل چین واحد اعلام کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در این راستا جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حمایت قاطع خود را از حق جمهوری خلق چین برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود و همچنین اتحاد مجدد چین بر مبنای توسعه مسالمت آمیز دو سوی تنگه را اعلام می‌دارد.