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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

کنعانی در واکنش به نتایج انتخابات تایوان:

ایران همواره حمایت خود را از «اصل چین واحد» اعلام کرده است

ایران همواره حمایت خود را از «اصل چین واحد» اعلام کرده است

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص نتایج انتخابات تایوان، گفت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حمایت قاطع خود را از حق جمهوری خلق چین برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود اعلام می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص نتایج انتخابات تایوان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها را از مبانی سیاست خارجی خود می‌داند و در این چارچوب همواره حمایت خود را از اصل چین واحد اعلام کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در این راستا جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حمایت قاطع خود را از حق جمهوری خلق چین برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود و همچنین اتحاد مجدد چین بر مبنای توسعه مسالمت آمیز دو سوی تنگه را اعلام می‌دارد.

کد مطلب 5994252
زهرا علیدادی

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