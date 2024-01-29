حجت‌الاسلام «نصرالله پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از افرادی که این روزها به علت عدم احراز صلاحیت برای انتخابات مجلس دوازدهم یا مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان هجمه وارد می‌کنند، اظهار کرد: در چارچوب قوانین کشور، شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات است و همه ما وظیفه همراهی و تمکین از قانون را داریم.

وی افزود: با توجه به اینکه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هستم و در جریان برخی مسائل و پرونده‌ها قرار دارم، باید بگویم که عدم احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات بر اساس موارد مستند است؛ البته شورای نگهبان مکلف است و مجاز نیست که مسائل شخصی افراد را رسانه‌ای و دلایل رد صلاحیت آنان را رسانه‌ای کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بعضاً می‌بینیم که چون دست شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت‌ها باز نیست، افرادی که صلاحیت‌شان احراز نشده، می‌گویند که به ما ظلم شده است.

پژمانفر ادامه داد: توصیه من به شورای نگهبان آن است که اگر فردی رد صلاحیت شده است و به شورای نگهبان ایراد وارد می‌کند که نمی‌دانیم چرا رد صلاحیت شده‌ایم و تقاضای اعلام عمومی دلیل ردصلاحیتش را دارد، شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت آن فرد را رسانه‌ای کند.

وی گفت: حتی این پیشنهاد را به اعضای شورای نگهبان دادم که اگر برای این کار نیاز به اصلاح قانون است، پیشنهاد خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا اگر فردی خودش متقاضی بود، علت رد صلاحیت‌اش اعلام و رسانه‌ای شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همه ما ملزم به رعایت و پیروی از قانون هستیم، گفت: توصیه من به افراد طیف‌های مختلف سیاسی آن است که اگر صلاحیت خودشان یا هم حزبی‌هاشان برای انتخابات تأیید نشده، فضای جامعه را به هم نریزند و در شرایطی که همه ما باید برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات تلاش کنیم، نباید به صرف آنکه خودمان یا دوستان و هم‌حزبی‌هامان رد صلاحیت شده‌اند، فضای جامعه را ملتهب کنیم.