«زهره الهیان» رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تشکیل ائتلافهای بینالمللی درباره مسأله فلسطین میتواند ظرفیت کشورها را یکی کند، اظهار کرد: همه کشورهای آزاده جهان باید با وحدت و همصدایی نسبت به تحریم رژیم صهیونیستی اقدام کنند.
وی ادامه داد: تحریم رژیم صهیونیستی باعث خواهد شد که این رژیم از ادامه جنایات خود علیه غیر نظامیان، زنان و کودکان دست بردارد؛ کشورهای مختلف و آزاده جهان و به ویژه کشورهای اسلامی باید بتوانند در یک توافق جمعی و با مصوباتی، تحریمهای جدی چون تحریم نفت، انرژی، بنادر کشتیرانی و تحریم حریم هوایی را علیه این رژیم کودککش اعمال کنند که باعث خواهد شد اقتصاد رژیم صهیونیستی به رکود برسد، هر چند که الان هم اقتصاد این رژیم در رکود است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شکست اقتصادی، سیاسی و شکست این رژیم در عرصه افکار عمومی جهان باید تسریع شود، گفت: از آنجایی که رژیم صهیونیستی شکست خورده است، با حمایت آمریکا در حال نسلکشی کودکان مظلوم غزه است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه هیمنه رژیم صهیونیستی با عملیات طوفانالاقصی فرو ریخت، گفت: آمریکا فقط مدعی حقوق بشر است اما از رژیم صهیونیستی تمام قد حمایت میکند و دستش به خون مردم بیگناه فلسطین آلوده است.
رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: باید علیه رژیم اسرائیل دادگاه تشکیل و رژیم صهیونیستی محکوم و تحریم شود؛ باید کالاهای اسرائیلی تحریم شود که در این صورت، اقتصاد رژیم صهیونیستی به زانو درمیآید. همچنین لازم است جبهه مقاومت به حمایتهای خود از فلسطین ادامه دهد تا هر چه زودتر رژیم صهیونیستی نابود شود.
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