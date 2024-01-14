سرکنسول جدید ایران در استانبول با امیرعبداللهیان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدی سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در استانبول در آستانه عزیمت به محل مأموریت، با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و ضمن ارائه گزارشی از حوزه مأموریت خود، برنامه‌های مد نظر در زمینه توسعه و ارتقای همکاری‌ها با محل مأموریت خود را ارائه کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار جایگاه ترکیه را در چارچوب سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران برجسته دانست و بر گسترش مناسبات و تعمیق همکاریها در تمامی ابعاد و نیز ارائه خدمات کنسولی مطلوب و روان به ایرانیان مقیم ترکیه تاکید کرد.

محمدی پیش از این در سمت‌های سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کلمبو، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی، معاون اداره اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، رئیس دفتر قائم‌مقام وزیر، رئیس اداره امور گذرنامه و روادید و عضو سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در برازیلیا و برن، خدمت کرده است.