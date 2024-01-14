به گزارش خبرنگار مهر، محمود شم آبادی عصر یکشنبه در دیدار با اصحاب رسانه شهرستان خوشاب با اشاره به در پیش بودن برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه و اتحاد بیشتر مردم و مسؤولان با بیان خدمات دولت در بخشهای مختلف، اظهار کرد: مسؤولان و مردم همه از مشکلات اقتصادی در جامعه مطلع هستند ولی دلسردی برخی از مردم از نا امیدی و احساس یاس است و عامل اصلی نا امیدی مردم مشکلات اقتصادی نیست.
فرماندار خوشاب با اشاره به برنامه دشمنان ایران اسلامی برای عدم مشارکت مردمی در پای صندوقهای رأی گفت: میوه درخت یاس و نا امیدی که دشمن در دل مردم کاشته است عدم شرکت مردم در پای صندوقهای رأی است.
وی افزود: در انتخابات مجلس پنجم تورم ۴۷ درصدی در جامعه را شاهد بودیم ولی مردم بیشترین مشارکت را در انتخابات داشتند.
شم آبادی با اشاره به سه عنصر مهم مشارکت مردم شهرستان خوشاب در انتخابات پیش رو افزود: جوانان، کشاورزان و بانوان سه بازوی مهم مشارکت مردمی در انتخابات پیش رو هستند.
نماینده عالی دولت در خوشاب با بیاناینکه مشارکت حداکثری مردم از طریق همایش و نمایش حاصل نمیشود، گفت: برخی از عوامل دلسردی مردم بعضی بخشنامههای خلق الساعه برخی ادارات دولتی است که باعث مشکلاتی در بین مردم و عامل نارضایتی گردیده که باید برطرف شود.
وی بیان کرد: مشارکت مردمی در انتخابات با افزایش امید آفرینی در مردم ایجاد میشود نه با برگزاری برخی جلسات بعضاً توخالی و نشست و برخاست های بدون هدفمند و مفید.
شم آبادی با اظهار اینکه بسیاری از مردم وطنشان را دوست دارند و تا پای جان برای وطنشان جانفشانی میکنند، افزود: رسانهها با بیان اخبار خوب و مثبت و بیان اقدامات دولتها در گذشته میتوانند اقدامات انجام شده در کنار کمبودها را به تصویر بکشند و نشان دهند که از چه نقطهای و با چه محرومیتهایی به پیشرفتهای موجود رسیدهایم.
شم ابادی با بیان اینکه دشمن به دنبال تجزیه ایران اسلامی است و با ایجاد یاس و نا امیدی به دنبال برداشت میوه آن در عدم مشارکت مردمی در انتخابات است، گفت: برگزاری انتخابات شکوهمند و حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی عامل قدرت ایران است.
