تصادف در جاده دورود - بروجرد ۲ فوتی و ۴ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ زارعی امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیس مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در محور دورود به بروجرد بلافاصله عوامل انتظامی و پلیسراه و دستگاههای امدادی در محل حاضر شدند.
وی افزود: تصادف بین یک دستگاه خودرو سمند با پژو به وقوع پیوسته که بر اثر این تصادف متأسفانه دو نفر فوت و چهار نفر مصدوم که مصدومان توسط دستگاههای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس پلیسراه لرستان، گفت: علت تامه تصادف عدم توانایی راننده خودرو سمند در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی سرعت مطمئنه تشخیصدادهشده است
سرهنگ زارعی، تصریح کرد: عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم توجه به توصیههای پلیس باعث بروز حوادث غیر قابل جبرانی میشود، لذا به همه رانندگان توصیه میشود ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی، نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.
