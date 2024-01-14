افزایش بهره وری باید در دستور کار صنایع استان قزوین قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی شامگاه یکشنبه در نشست با مدیران صنایع و دانشگاه‌ها که در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد اظهار کرد: براوردهای اقتصادی از وضعیت استان نشان از ایجاد یک روند با ثبات در استان قزوین دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی خوبی در قزوین داریم، افزود: امروز با تلاش دولت سیزدهم بسترهای لازم برای تعالی اقتصادی کشور و رشد تولید فراهم شده است.

استاندار قزوین با بیان اینکه استان قزوین ۵ درصد اقتصاد کشور را تأمین می‌کند، بیان کرد: این در حالی است که این استان تنها یک درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است.

وی بیان کرد: افزایش بهره وری در حوزه صنعت و تولید می‌تواند باعث ارزش افزوده و حتی سود و همچنین افزایش دستمزدها را در بر داشته باشد و نیاز است بخش صنعت و دانشگاه برای آن برنامه ریزی داشته باشند.

اعلایی آینده پژوهی را لازمه صنعت در استان قزوین دانسته و عنوان کرد: توجه به آینده پژوهی و همچنین توجه به پژوهش زمینه افزایش بهره وری را نیز فراهم کرد.

وی استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌ها را یکی دیگر از راهکارهای افزایش تولید و بهره وری دانست و تصریح کرد: همه باید در همه بخش‌ها تلاش کنیم تا افزایش درآمد سرانه و رفاه اجتماعی در استان محقق شود.

استاندار قزوین با بیان اینکه دولت به وعده‌های اقتصادی خود به مردم و صنایع وفادار است، اضافه کرد: امروز شاهد تحقق رشد اقتصادی بالای ۴ درصد در کشور هستیم.

وی در پایان یادآور شد: فراهم کردن بستر لازم برای ارتباط با کشورهای همسایه گام بسیار مهمی بود که با تلاش دولت سیزدهم محقق شد و ما نیز امروز باید در استان از این ظرفیت مهم استفاده کنیم.