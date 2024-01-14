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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۳۹

هفته فرهنگی ملارد آغاز شد

هفته فرهنگی ملارد آغاز شد

ملارد- هفته فرهنگی ملارد از ۲۴ دی ماه آغاز شد و تا روز ۲۹ این ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد هفته فرهنگی ملارد یکی از برنامه‌های محوری و مهم در سطح این شهرستان است که با حضور و مشارکت شخصیت‌های فرهنگی، هنری و تأثیرگذار و همچنین نهادهای مردمی و دستگاه‌های دولتی هر ساله در همین ایام برگزار می‌شود.

در این هفته چهره‌ای متفاوت و صحیح از ملارد و قابلیت‌های آن از طریق برگزاری انواع نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، اردوهای ملاردگردی و جشن محلات ارائه می‌شود.

همایش راهبری شغل، دوره‌های آموزشی، نمایشگاه کارآفرینی روستایی، جشن تکلیف دختران و دیدار با سالمندان از سایر برنامه‌ها در این هفته است که بر اساس جدول زمان بندی شده تا ۲۹ دی ماه در نقاط مختلف شهری و روستایی اجرا می‌شود.

برپایی جشنواره‌های متعدد تحت عنوان اقوام ایرانی، بازی‌های بومی و محلی، صنایع دستی و غذا از دیگر برنامه‌های تدارک شده در این هفته است.

کد مطلب 5994673

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