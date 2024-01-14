امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت چهار راهبرد اصلی در انتخابات پیش رو

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ابراهیمی یکشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان ارومیه، بی طرفی برگزار کنندگان انتخابات را اصل مهم و اساسی عنوان کرد و گفت: هم افزایی برای افزایش مشارکت و حضور گسترده مردم در انتخابات مورد تاکید است.

وی یکی از اقدامات خلاقانه‌ای که رسانه ملی در این دوره در نظر گرفته ایجاد شبکه تلویزیونی انتخاباتی برای هر حوزه انتخابیه است به طوری که صداوسیما برای ده حوزه انتخابیه استان شبکه مستقل انتخاباتی راه اندازی خواهد کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه بخشی از اقدامات انجام گرفته در حوزه‌های سلامت، آموزشی و عمرانی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های استان را تشریح کرد.

از ظرفیت‌های مردمی در اجرای برنامه‌های دهه فجر استفاده می‌شود

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در اجرای برنامه‌های ایام الله دهه فجر از ظرفیت نیروهای مردمی بیشتر استفاده می‌شود، افزود: دشمن در تلاش است تا با بیان مشکلات و کاستی‌ها، مردم را مأیوس و ناامید کند لذا در تبیین عملکرد دولت و نظام باید بیش از پیش تلاش شود.

وی با بیان اینکه از هیچ حزبی در انتخابات حمایت نکرده و وظیفه ما اجرای انتخاباتی سالم و پیش بردن راهبردهای رهبری است، خاطرنشان کرد: برای مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو تلاش شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: برگزاری انتخابات یک فرایندی ملی بوده و کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با برگزارکنندگان انتخابات هستند.

ابراهیمی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک اظهار کرد: پوشش اینترنت تمامی ۵۴۳ شعبه اخذ رأی ارومیه تست می‌شود تا در روز انتخابات با مشکل مواجه نشویم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در طول ۲ سال گذشته، افزود: حمایت از تولیدات و شرکت‌های داخلی از سیاست‌های دولت سیزدهم است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه نگاه دولت سیزدهم به مردم است، اضافه کرد: دولت با تمام تلاش و با تکیه بر مردم و ظرفیت‌های داخلی، در صدد رفع مشکلات مردم است.

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آذربایجان غربی پیگیری می‌شود

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه متأسفانه تاکنون مردم از سود معادن استان بهره مند نشده‌اند، افزود: مقام عالی استان این منافع را به عنوان پیشران توسعه استان تعریف کرده تا در جهت پیشرفت آذربایجان غربی از این منابع استفاده شود.

ابراهیمی با بیان اینکه رفع مشکلات مناطق کم برخوردار استان پیگیری شده و این اقدامات با تدوین برنامه‌های مختلف از روستای بادکی، کوی سالار و … آغاز و ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: امروز آذربایجان‌غربی به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح خانه‌های بهداشت و مرکز جامع سلامت و بیمارستان‌ها در استان، افزود: حمایت از بیماری‌های صعب العلاج و پرداخت هزینه‌های این بیماری‌ها از طریق صندوق مذکور و تحت پوشش قرار دادن هزینه‌های ناباروری، از اقدامات دولت سیزدهم است.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان غربی نیز در این جلسه، اجرای برنامه‌های جدید انتخاباتی با حضور سلایق و جریان‌های مختلف سیاسی را از رویکردهای مهم انتخاباتی صدا و سیمای استان اعلام کرد و گفت: برنامه‌های متنوعی با ساختارهای مختلف در صداوسیمای استان تهیه می‌شود که به‌تدریج و بر اساس یک جدول برنامه‌ریزی شده، این برنامه‌ها تولید و پخش می‌شوند.

حجازی فر با اشاره به سند تحول رسانه ملی در دوره جدید گفت: شبکه استانی تلاش می‌کند با واکنش به مساله‌های استان و توجه به ظرفیت‌ها و پیگیری مطالبات مردمی به روند توسعه استان کمک کند.

غلامحسین عماری فرماندار ارومیه نیز در این جلسه با بیان اینکه ۱۵۲ مصوبه عمرانی و ۲۴ مصوبه اقتصادی در سفرهای استاندار آذربایجان غربی به بخش‌های پنج گانه شهرستان ارومیه مورد تصویب قرار گرفته است گفت: ۴۴۳ قطعه زمین برای واگذاری به متقاضیان دریافت زمین آماده شده است که امیدواریم این تعداد به هزار قطعه زمین برای تولید انبوه مسکن در شهرستان افزایش یابد.

در پایان این جلسه، دفتر خبری صداوسیما در شهرستان ارومیه برای پوشش هر چه بیشتر رویدادها و ظرفیت‌های شهرستان افتتاح شد.