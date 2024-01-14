بازگشایی محور اردبیل – آستارا تا عصر فردا

کلیم الله وثوقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این محور مواصلاتی مهم از عصر دیروز و به دلیل شدت بارش و ناایمن بودن جاده مسدود شد تا حادثه ای تلخ برای رانندگان و مسافران به وجود نیاید.

وی خاطرنشان کرد: به غیر از این محور در حال حاضر پونل – خلخال و محور کوهستانی الماس نیز به دلیل کولاک شدید مسدود شده که تا صبح فردا برفروبی و بازگشایی خواهد شد و امکان تردد در جنوب استان برای خودروهای سبک و سنگین فراهم می آید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل از آغاز بازگشایی راه های روستایی از صبح فردا خبر داد و گفت: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی و فرعی استان به غیر از محور اردبیل – آستارا و پونل و اسالم در خلخال باز بوده و تردد در آنها جریان دارد.

وثوقی بیان کرد: در شهرهای اردبیل، مشگین شهر، نیر، نمین و سرعین بیش از ۷۰ درصد راه های روستایی مسدود است که با تلاش راهداران امیدواریم در روزهای آینده بازگشایی این مسیرها را که پوشیده از برف است شاهد باشیم.

وی ادامه داد: براساس اعلام هواشناسی از فردا وزش باد، کولاک برف و یخبندان پدیده غالب جوی خواهد بود که این شرایط تردد در مسیرهای کوهستانی و صعب العبور را سخت و دشوار خواهد کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل افزود: در کنار پرهیز از سفرهای غیرضرور هموطنان در صورت انجام سفرهای ضروری بهتر است از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه های استان اردبیل از آخرین وضعیت تردد در مسیرهای اصلی استان مطلع شوند.

وثوقی تصریح کرد: ساکنان مناطق روستایی در صورت تردد در مسیرهای فرعی باید نهایت احتیاط را انجام دهند تا با توجه به کولاکی بودن مسیرها دچار حادثه تلخ و ناگوار نشوند.