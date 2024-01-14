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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۲۵

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد:

۳ پارک در سطح شهر یزد به اسکان مسافران نوروزی اختصاص یافت

۳ پارک در سطح شهر یزد به اسکان مسافران نوروزی اختصاص یافت

یزد- رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط‌ زیست شورای اسلامی شهر یزد گفت: پارک‌های کوهستان، بزگ شهر و مهرآوران به عنوان سه پارک محل اسکان در سطح شهر یزد اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زارع در جلسه کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: به دلیل اینکه عید نوروز متقارن با ماه مبارک رمضان است، جداسازی بخشی از پارک ها برای آماده سازی تغذیه برای مهمانان و مسافرانی که کمتر از ۱۰ روز به یزد سفر می کنند، امری ضروری است و اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: تهیه نهال و گل‌های فصلی برای ایام نوروز و تهیه نهال برای روز درختکاری در حال انجام است.

زارع یادآور شد: گل آرایی و آویز گل، نصب دوربین های امنیتی و تعمیر سرویس های بهداشتی بافت تاریخی نیز در دستور کار شهرداری است.

رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر یزد تصریح کرد: همچنین چهار مسجد و حسینیه در این مسیر برای ایجاد سفره های بزرگ افطاری برای پذیرایی روزه داران تعیین خواهد شد.

وی، اتوبوس های گردشگری و نورپردازی مسجد جامع و میدان امیر چقماق را از دیگر اقدامات شهرداری در ایام نوروز دانست.

کد مطلب 5994700

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    نظرات

    • طوفان FR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      2 3
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      تو تابستان ظهر رسیدیم تو یزد تمام گرمازده شدیم میخاستیم بریم زیارت امام رضا ولی یه مکان برا استراحت نداشتن
      • محمدکاظم شهریزاده IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
        1 1
        تابستان یزدخیلی گرمه ولی مکان استراحت و تفریح داره شما تحقیق نکردید
      • علی اصغر IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
        0 2
        سلام دوست عزیز کویر دیگه همینه ولی همشهریای من دل پرگرمی مثل هوای شهرشون دارن تشریف بیارین مهمون گرمی دلهای ماباشین
      • سمیه IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
        0 0
        سلام هم وطن گرامی شهر یزد که کویری هست وگرم اما پارک کوهستان،هفت تیر،غدیر،بوستان ناجی وسید جعفر رو داره که هرکدوم در مسیر وردی وخروج شهر قرار داره وسرویس بهداشتی وشیر آب وابخوری داره عزیز شما سوال نکردین انشاالله دفعه ی بعد این مکان‌ها استفاده کنین ولذت ببرین قدمتون روی چشم
    • کدوم شهر اسکان داره جز پ IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      4 2
      پاسخ
      کدوم شهر هست که جز پارک اسکان رایگان داشته باشه .. این همه هتل . و سوییتهای متفاوت در تمام سطح شهر میرفتین که گرمازده نشین
    • آرش IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
      0 2
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      دوست عزیز نمیشه خواسته باشی از دریا رد بشی و پاهات خیس نشه
    • محمود بیک IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      1 0
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      اگر قراره به مسافرت بریم و امکان و پول رزرو دو شب هتل یا مسافرخانه نداشته باشیم و امید چادر زدن در کنار خیابان ... بهتره خونه بمونیم
    • شهروند IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      1 0
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      چقدر خوب جواب بنده خدارو میدید باشه دفعه بعد از شهر شما رد نمیشه نسخه نپیچید بره نو خونه بشینه

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