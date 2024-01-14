۳ پارک در سطح شهر یزد به اسکان مسافران نوروزی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زارع در جلسه کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: به دلیل اینکه عید نوروز متقارن با ماه مبارک رمضان است، جداسازی بخشی از پارک ها برای آماده سازی تغذیه برای مهمانان و مسافرانی که کمتر از ۱۰ روز به یزد سفر می کنند، امری ضروری است و اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: تهیه نهال و گل‌های فصلی برای ایام نوروز و تهیه نهال برای روز درختکاری در حال انجام است.

زارع یادآور شد: گل آرایی و آویز گل، نصب دوربین های امنیتی و تعمیر سرویس های بهداشتی بافت تاریخی نیز در دستور کار شهرداری است.

رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر یزد تصریح کرد: همچنین چهار مسجد و حسینیه در این مسیر برای ایجاد سفره های بزرگ افطاری برای پذیرایی روزه داران تعیین خواهد شد.

وی، اتوبوس های گردشگری و نورپردازی مسجد جامع و میدان امیر چقماق را از دیگر اقدامات شهرداری در ایام نوروز دانست.