به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و فلسطین در هجدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا از ساعت ۲۱ امروز یکشنبه در ورزشگاه اجوکشین سیتی دوحه قطر برگزار شد که این دیدار با برتری ۴ بر یک ایران همراه شد. کریم انصاریفرد(۲)، شجاع خلیل زاده(۱۲)، مهدی قایدی(۳۸) و سردار آزمون(۵۵) برای ایران گل زدند. تامر صیام(۴۵+۶) برای فلسطین گل زد.

امیر قلعه نویی در نشست خبری بعد از این بازی گفت: اولین بازی در چنین تورنمنت هایی سخت است. با این که به پیروزی رسیدیم و از نتیجه راضی هستم اما از کیفیت بازی راضی نیستم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: فلسطین خیلی تیم خوبی بود و ما شانس آوردیم در دقیقه یک به گل رسیدیم. اگر زمان می گذشت شرایط برای ما سخت تر می شد. به هر حال از نتیحه راضی هستیم و خدا را شکر می کنم.

امیر قلعه نویی در ادامه خاطرنشان کرد: توقع داریم کیفیت بازی ما بالاتر برود. تا فردا باید شاد باشیم و سپس به فکر بازی با هنگ کنگ باشیم. ما باید تمام بازی ها را شبیه به فینال ببینیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: از تمام کسانی که آمده بودند تشکر می کنم. خصوصا از هواداران خودمان تشکر می کنیم که در طول بازی و همچنین قبل و بعد از آن ما را تشویق کردند. از باشگاه هایی که با پیام هایشان به من و تیم روحیه دادند تشکر می کنم. بابت حمایت های آنها تشکر می کنم. باید از آنها تشکر ویژه داشته باشم.

او درباره عملکرد قابل قبول خط حمله تیم ملی ایران با حضور بازیکنانی همچون کریم انصاریفرد و سردار آزمون و مهدی قایدی که موفق به گلزنی شدند تاکید کرد: کسی که در تمرینات آماده تر باشد و همچنین میزان قدرت تیمی خودمان ترکیب را انتخاب می کنیم. انصاریفرد و قایدی در تیم باشگاهی خود مثل تمرینات اخیر در تیم‌ملی خیلی خوب بودند. بازیکنانی هم که تعویض شدند خوب بودند و این نشان می دهد آنها چه پنج دقیقه بازی کنند چه بیشتر باز هم دوست دارند بهترین عملکرد خود را برای تیم ملی ایران داشته باشند.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت شجاع خلیل زاده یادآور شد: خوشبختانه یک تیم واحد هستیم که فاصله ای بین بازیکنان نیست‌ امروز سامان فلاح هم می توانست بازی کند ولی امیدواریم شجاع مشکل خاصی نداشته باشد.

قلعه نویی راجع به استفاده از دو هافبک در میانه میدان و احتمال تغییر در استراتژی تیم ملی در بازی های بعدی گفت: دو نوع هافبک داشتیم. یکی بازی‌سازی و دیگری هم بازی حریف را تخریب کند. کیفیت آنها هم امروز خوب بود. ما یک آسیب شناسی در آنالیزهایمان باید داشته باشیم که در ۵۰ متر رو به جلو توپ از دست می دادیم که باید برطرف کنیم‌. در مجموع شاید در بازی های بعدی دیدگاه دیگری داشته باشیم.

قلعه نویی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شما روی اشتباه سعید عزت الهی روی گلی که خوردیم بیرانوند را آرام کردید اما اشتباهات خط دفاع در نیمه دوم دو بار دیگر ادامه داشت گفت: چیزی در فوتبال مُد شده که خصوصا دروازه بان که دنبالش هستند و آن هم کلین شیت است. روی آن گل هم من عصبانی شدم و هم بیرانوند!

امیر قلعه نویی در پایان گفت: اگر دقت کرده باشید وقتی دو مهاجم بیرون کشیدیم دو مهاجم دیگر وارد زمین کردیم. در چنین شکلی از بازی هم هزینه می دهیم. به هرحال وقتی در یک بازی پنج گل دیدید هواداران و حتی خود شما راضی هستند.